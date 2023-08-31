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Круглосуточный домашний арест - суд избрал меру пресечения патрульному в Днепре

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 20:47
Круглосуточный домашний арест - суд избрал меру пресечения патрульному в Днепре
Фото - Радио Свобода

Суд в Днепре избрал меру пресечения патрульному, который смертельно ранил мужчину - круглосуточный домашний арест

Источник: журналисты Радио Свобода из зала суда

Детали: По данным журналистов, защита патрульного считает подозрение в умышленном убийстве необоснованным. Так же, как и содержание под стражей. Адвокаты просили для него личное обязательство или домашний арест.

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Адвокат утверждает, патрульный нуждается в лечении в стационаре, ведь имеет серьезные травмы. В частности - черепно-мозговая травма.К заседанию патрульный подключался по видеосвязи.

Он заявил, что своей вины не признает.

Прокурор просил содержания под стражей без возможности внесения залога.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В четверг стало известно, что полицейские открыли производство по факту посягательства на жизнь патрульных во время проишествия в Днепре.
  • 29 августа патрульный смертельно ранил мужчину. По предварительной информации, полицейские остановили автомобиль после нарушения ПДД. По требованию выйти из авто, где находились несовершеннолетние дети, водитель и пассажирка отказались. Правоохранители начали силой вытаскивать из авто женщину, которая пересела на водительское сиденье.
  • Мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители использовали газовый баллончик, но мужчина продолжил сопротивляться. Во время драки полицейский применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Сейчас назначено служебное расследование. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей.
  • В крови мужчины, погибшего в Днепре во время столкновения с полицейскими, обнаружили 2,48 промилле алкоголя, что соизмеримо с употреблением около бутылки водки.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к взвешенному, согласно нормам законодательства, подходу в оценке ситуации в Днепре.
  • Позже патрульная полиция опубликовала видео из Днепра, которое демонстрирует нарушение правил дорожного движения автомобилем Jaguar 29 августа

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В четверг стало известно, что полицейские открыли производство по факту посягательства на жизнь патрульных во время столкновения в Днепре.

Темы: Днепрсудполиция
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