Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн
Четверг, 31 августа 2023, 20:22
Воины подразделения "CODE 9.2." 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко одним дроном уничтожили три единицы российской техники.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Детали: Военные подразделения "CODE 9.2." одним ударным дроном уничтожили танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.
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Дословно: "Благодаря мастерству солдат и коптеру россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика".
Предыстория:
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