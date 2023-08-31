Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн

Воины подразделения "CODE 9.2." 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко одним дроном уничтожили три единицы российской техники.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: Военные подразделения "CODE 9.2." одним ударным дроном уничтожили танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

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Дословно: "Благодаря мастерству солдат и коптеру россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика".

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