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Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 20:22
Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн
Скриншот из видео - Telegram Fedorov

Воины подразделения "CODE 9.2." 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко одним дроном уничтожили три единицы российской техники.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: Военные подразделения "CODE 9.2." одним ударным дроном уничтожили танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

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Дословно: "Благодаря мастерству солдат и коптеру россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 августа на Бахмутском направлении воины ССО Украины поразили командно-наблюдательный пункт врага.
    За 30 августа на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 58 оккупантов, 23 единицы военной техники и 2 склада боеприпасов врага.
  • Силы обороны юга Украины в августе уничтожили российскую мобильную береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения "Предел-Э" стоимостью 200 миллионов долларов.

Темы: войнаВооруженные силы
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