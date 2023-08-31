Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 20:22
Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн
Скриншот из видео - Telegram Fedorov

Воины подразделения "CODE 9.2." 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко одним дроном уничтожили три единицы российской техники.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: Военные подразделения "CODE 9.2." одним ударным дроном уничтожили танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

Реклама:

Дословно: "Благодаря мастерству солдат и коптеру россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 августа на Бахмутском направлении воины ССО Украины поразили командно-наблюдательный пункт врага.
    За 30 августа на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 58 оккупантов, 23 единицы военной техники и 2 склада боеприпасов врага.
  • Силы обороны юга Украины в августе уничтожили российскую мобильную береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения "Предел-Э" стоимостью 200 миллионов долларов.

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км - Зеленский
Россия перебросила ПВО с Курильских островов на границу с Украиной - СМИ
Нацгвардейцы взяли в плен трех российских вояк под Бахмутом
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: