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Все страны Балтии закрыли въезд автомобилям с российской регистрацией

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 10:57
Все страны Балтии закрыли въезд автомобилям с российской регистрацией
Фото: Getty Images

В среду, 13 сентября, с 10 часов утра Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации, таким образом все 3 страны Балтии выполнили рекомендации Европейской комиссии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра иностранных дел Маргус Тсахкна в соцсети Х.

Прямая речь: "С сегодняшнего дня, точнее, за 16 минут, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы".

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Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

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"Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів.

Поскольку Еврокомиссия только что дала разъяснения относительно действующих санкций, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения эффективны при условии совместного введения санкций", – цитирует министра внутренних дел Лаури Ляенеметса ERR.

В случае прибытия в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспортного средства должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

Что предшествовало:

  • 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. Там уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары вне зависимости от того, являются ли они личными вещами путешественников.
  • Литва после объяснения Еврокомиссии предупредила, что прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме тех, что едут транзитом в Калининградскую область.
  • Вслед за Литвой о таком решении объявила Латвия.

Темы: БалтияграницаРосcиясанкции
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