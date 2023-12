Все страны Балтии закрыли въезд автомобилям с российской регистрацией

В среду, 13 сентября, с 10 часов утра Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации, таким образом все 3 страны Балтии выполнили рекомендации Европейской комиссии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра иностранных дел Маргус Тсахкна в соцсети Х.

Прямая речь: "С сегодняшнего дня, точнее, за 16 минут, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы".

Starting from today, in 1⃣6⃣ minutes to be precise, #Estonia🇪🇪 will deny entry to all Russian registered vehicles.



They are not welcome here to enjoy privileges freedom has to offer until #Ukraine🇺🇦 has achieved victory.