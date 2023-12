Всі країни Балтії закрили в’їзд автомобілям з російською реєстрацією

У середу, 13 вересня, з 10.00 ранку Естонія заборонила в'їзд автомобілів з номерами Російської Федерації, таким чином всі три країни Балтії виконали рекомендації Європейської комісії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністра закордонних справ Маргус Тсахкна у соцмережі Х.

Пряма мова: "Відсьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги".

Реклама:

Starting from today, in 1⃣6⃣ minutes to be precise, #Estonia🇪🇪 will deny entry to all Russian registered vehicles.



They are not welcome here to enjoy privileges freedom has to offer until #Ukraine🇺🇦 has achieved victory.