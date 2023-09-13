Всі країни Балтії закрили в’їзд автомобілям з російською реєстрацією

У середу, 13 вересня, з 10.00 ранку Естонія заборонила в'їзд автомобілів з номерами Російської Федерації, таким чином всі три країни Балтії виконали рекомендації Європейської комісії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністра закордонних справ Маргус Тсахкна у соцмережі Х.

Пряма мова: "Відсьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги".

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Starting from today, in 1⃣6⃣ minutes to be precise, #Estonia🇪🇪 will deny entry to all Russian registered vehicles.



They are not welcome here to enjoy privileges freedom has to offer until #Ukraine🇺🇦 has achieved victory. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 13, 2023

Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

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"Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів.

Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій", – цитує міністра внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса ERR.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися в Росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.

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