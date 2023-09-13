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Всі країни Балтії закрили в’їзд автомобілям з російською реєстрацією

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 10:57
Всі країни Балтії закрили в’їзд автомобілям з російською реєстрацією
Фото: Getty Images

У середу, 13 вересня, з 10.00 ранку Естонія заборонила в'їзд автомобілів з номерами Російської Федерації, таким чином всі три країни Балтії виконали рекомендації Європейської комісії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністра закордонних справ Маргус Тсахкна у соцмережі Х.

Пряма мова: "Відсьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги".

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Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

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"Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів.

Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій", – цитує міністра внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса ERR.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися в Росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.

Що було раніше:

  • 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників.
  • Литва після пояснення Єврокомісії попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.  
  • Слідом за Литвою про таке рішення оголосила Латвія.

Теми: БалтіякордонРосіясанкції
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