Гибель людей перед закрытым укрытием: объявили подозрение чиновнику КГГА

В деле о гибели людей из-за недопуска к укрытию правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, столичная полиция, официальный портал столичной власти

Детали: Чиновнику объявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

1 июня 2023 года в Деснянском районе города Киева от взрыва ракеты погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, еще семь граждан получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла возле укрытия, расположенного в помещении поликлиники, двери которого были закрыты.

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В ходе следствия установлено, что указанное укрытие является фактически единственным защитным сооружением гражданской защиты, находящимся рядом с домами, в которых жили погибшие и травмированные люди. Остальные простейшие укрытия, нанесенные на карту укрытий города Киева рядом с домами погибших и травмированных, по состоянию на 01.06.2023 фактически отсутствовали или закрыты.

По результатам досудебного расследования установлено, что подозреваемый, находясь с 2018 года на должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, несет персональную ответственность за организацию и результаты работы данного структурного подразделения по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты на территории города Киева.

Ненадлежащее исполнением служебных обязанностей директором Департамента и отсутствие с его стороны контроля за содержанием и состоянием готовности укрытий привело к гибели и травмированию людей на пороге закрытого простого укрытия, что является тяжелыми последствиями, отмечают в прокуратуре.

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Кроме того, подозреваемый в течение времени пребывания на указанной должности не определил реальные потребности фонда защитных сооружений гражданской защиты в столице, не предоставил никаких предложений по формированию бюджета города по этому вопросу, не организовал работу по созданию фонда защитных сооружений и не обеспечил действенный контроль за их содержанием и состоянием готовности.

В результате, из 4655 защитных сооружений гражданской защиты только 3041 объект оказался пригодным для использования, остальные являются непригодными и ограниченно пригодными. Часть пригодных для использования защитных сооружений постоянно были закрыты.

Кроме того, отмечается, что подозреваемый не принял никаких мер реагирования на приказ Департамента образования и науки КГГА от 31.08.2022, которым был установлен запрет во время воздушных тревог пускать в укрытия, расположенные в учебных заведениях, людей, которые не являются соискателями образования или работниками таких заведений.

По данным следствия, для создания ложного представления об эффективности своей работы Ткачук дал указание своим подчиненным создать в сети интернет карту укрытий Киева.

При этом на карту укрытий вносились, в том числе, сведения о защитных сооружениях (их адрес, тип, вид, владельца, контактный телефон), которые фактически отсутствовали или не были приспособлены для использования, о чем даже составлены акты подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуация.

Киевляне, будучи введенными в заблуждение информацией, размещенной на карте, после оповещения об угрозе воздушной атаки отправлялись по адресам, по которым укрытий не существовало или они были закрыты или не пригодны для использования, чем подвергали себя опасности, отмечают прокуроры.

По этому поводу с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года в адрес возглавляемого подозреваемым Департамента поступило более 400 жалоб граждан, а также обращения глав РГА, которые были оставлены без должного реагирования.

Как уточнили УП в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, прокуроры будут ходатайствовать о самой строгой мере пресечения, которую возможно применить с учетом требований законодательства, - круглосуточном домашнем аресте.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Официальный портал столичной власти уверяет, что Роман Ткачук и Департамент муниципальной безопасности сотрудничает со следствием и предоставляет доступ к запрашиваемой имеющейся документации.

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