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В оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы, оккупанты говорят – уничтожили 15 беспилотников

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 14 сентября 2023, 07:33
В оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы, оккупанты говорят – уничтожили 15 беспилотников
взрывы в Евпатории, фото: Крымский ветер

Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотников на Крым и о попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов".

Источник: Суспільне, крымские Telegram-каналы, Русская служба ВВС news, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей, российское пропагандистское издание ТАСС, Минобороны РФ в Telegram

Детали: Суспільне отметило, что о нескольких мощных взрывах сообщил местный житель.

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Кроме того, паблики распространили фото и видео с мест взрывов.

Впоследствии Общественное добавило, что взрывы в Крыму прогремели в районе села Уютное, что на запад от Евпатории.

"По улицам ездят машины скорой помощи и спасателей. Как рассказали Общественному Крым местные жители, в том районе, где был взрыв, размещена воинская часть №85683", – говорится в публикации Общественного.

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Крымский Telegram-канал "ЧП Севастополь" пишет о 4 мощных взрывах. Но пока неизвестно, идет ли речь о тех взрывах, о которых уже писали местные жители, или это новые.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что силы обороны работают по вражеским целям.

"Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома − все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, цели военные, хлопок цветет", − подчеркнула Гуменюк. 

Оккупационные власти Евпатории и Крыма взрывы пока не комментировали.

В 7:22 утра Минобороны РФ сообщили, что около 5:00 утра вооруженные силы Украины пятью морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Оборонное ведомство оккупантов уверяет, что пять безэкипажных катеров якобы уничтожили огнем из штатного вооружения корабля.

Также там сообщили, что якобы уничтожили 11 БПЛА, которые атаковали Крым.

Что было раньше: Оккупанты снова сообщили о перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту.

Предыстория:

  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
  • Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск". 
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
  • Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.
  • Представители партизанского движения "АТЕШ" заявили, что навели ракетный удар по флоту россиян в Севастополе.

Темы: Крымоккупациявойнавзрыв
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