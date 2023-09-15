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Российских военных вытеснили еще с нескольких позиций возле Бахмута – ISW

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 04:27
Российских военных вытеснили еще с нескольких позиций возле Бахмута – ISW
Фото Генштаба ВСУ

Украинские войска вытеснили российские силы с позиций вблизи Миньковки, что в 15 километрах к северо-западу от Бахмута и Дубово-Васильевки, что в 6 км к северо-западу от Бахмута.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и вокруг Бахмута и, как сообщается, 14 сентября продвинулись на юг от Бахмута. 

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Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы достигли частичных успехов вблизи Бахмута, Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что украинские войска вытеснили российские войска с позиций вблизи Миньковки и Дубово-Васильевки.

 

Украинский Генштаб и Маляр констатировали, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на мелитопольском направлении.

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Ключевые выводы ISW за 14 сентября:

  • Украинские силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и вокруг Бахмута и, как сообщается, 14 сентября продвинулись на юг от Бахмута.
  • 14 сентября украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны вблизи оккупированной Евпатории в Крыму, что свидетельствует о том, что в оккупированном Крыму могут быть системные тактические сбои российских систем противовоздушной обороны.
  • 14 сентября российские войска нанесли еще одну серию ударов с беспилотников Шахед-131/136 по портовой инфраструктуре Украины.
  • Сообщается, что командир российского 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ) Василий Попов погиб во время боя в Украине.
  • Некоторые российские источники предположили, что напряженность между Министерством обороны России и "ЧВК Вагнер" уменьшает способность Вагнера действовать в Африке.
  • Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Запорожской области и 14 сентября продвинулись на отдельных участках.
  • Украинские войска также продвигались вдоль линии Авдеевка - Донецк.
  • Сообщается, что Кремль пытается цензурировать освещение в российских СМИ возможной второй волны мобилизации в резерв, чтобы предотвратить протесты и недовольство избирателей накануне выборов президента России в 2024 году.

Темы: войнаБахмут
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