Российских военных вытеснили еще с нескольких позиций возле Бахмута – ISW

Украинские войска вытеснили российские силы с позиций вблизи Миньковки, что в 15 километрах к северо-западу от Бахмута и Дубово-Васильевки, что в 6 км к северо-западу от Бахмута.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и вокруг Бахмута и, как сообщается, 14 сентября продвинулись на юг от Бахмута.

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Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы достигли частичных успехов вблизи Бахмута, Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что украинские войска вытеснили российские войска с позиций вблизи Миньковки и Дубово-Васильевки.

Украинский Генштаб и Маляр констатировали, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на мелитопольском направлении.

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Ключевые выводы ISW за 14 сентября: