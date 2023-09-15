Російських військових витіснили ще з кількох позицій біля Бахмута – ISW
Українські війська витіснили російські сили з позицій поблизу Міньківки, що 15 кілометрів на північний захід від Бахмута та Дубово-Василівки, що 6 кілометрів на північний захід від Бахмута.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Українські сили продовжували наступальні операції на заході Запорізькій області та навколо Бахмута і, як повідомляється, 14 вересня просунулися на південь від Бахмута.
Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що українські війська витіснили російські війська з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки.
Український Генштаб і Маляр констатували, що українські війська продовжують поступове просування на мелітопольському напрямку.
Ключові висновки ISW за 14 вересня:
- Українські сили продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та навколо Бахмута і, як повідомляється, 14 вересня просунулися на південь від Бахмута.
- 14 вересня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони поблизу окупованої Євпаторії в Криму, що свідчить про те, що в окупованому Криму можуть бути системні тактичні збої російських систем протиповітряної оборони.
- 14 вересня російські війська завдали ще одну серію ударів з безпілотників Шахед-131/136 по портовій інфраструктурі України.
- Повідомляється, що командир російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-ї дивізії ВДВ) Василь Попов загинув під час бою в Україні.
- Деякі російські джерела припустили, що напруженість між Міністерством оборони Росії та "ПВК Вагнер" зменшує здатність Вагнера діяти в Африці.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області та 14 вересня просунулися на окремих ділянках.
- Українські війська також просувалися вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.
- Повідомляється, що Кремль намагається цензурувати висвітлення в російських ЗМІ можливої другої хвилі мобілізації в резерв, щоб запобігти протестам і невдоволенню виборців напередодні виборів президента Росії в 2024 році.