Російських військових витіснили ще з кількох позицій біля Бахмута – ISW

Українські війська витіснили російські сили з позицій поблизу Міньківки, що 15 кілометрів на північний захід від Бахмута та Дубово-Василівки, що 6 кілометрів на північний захід від Бахмута.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Українські сили продовжували наступальні операції на заході Запорізькій області та навколо Бахмута і, як повідомляється, 14 вересня просунулися на південь від Бахмута.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що українські війська витіснили російські війська з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки.

Український Генштаб і Маляр констатували, що українські війська продовжують поступове просування на мелітопольському напрямку.

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Ключові висновки ISW за 14 вересня: