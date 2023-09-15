Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російських військових витіснили ще з кількох позицій біля Бахмута – ISW

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 04:27
Російських військових витіснили ще з кількох позицій біля Бахмута – ISW
Фото Генштабу ЗСУ

Українські війська витіснили російські сили з позицій поблизу Міньківки, що 15 кілометрів на північний захід від Бахмута та Дубово-Василівки, що 6 кілометрів на північний захід від Бахмута.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Українські сили продовжували наступальні операції на заході Запорізькій області та навколо Бахмута і, як повідомляється, 14 вересня просунулися на південь від Бахмута. 

Реклама:

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що українські війська витіснили російські війська з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки.

 

Український Генштаб і Маляр констатували, що українські війська продовжують поступове просування на мелітопольському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Ключові висновки ISW за 14 вересня:

  • Українські сили продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та навколо Бахмута і, як повідомляється, 14 вересня просунулися на південь від Бахмута.
  • 14 вересня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони поблизу окупованої Євпаторії в Криму, що свідчить про те, що в окупованому Криму можуть бути системні тактичні збої російських систем протиповітряної оборони.
  • 14 вересня російські війська завдали ще одну серію ударів з безпілотників Шахед-131/136 по портовій інфраструктурі України.
  • Повідомляється, що командир російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-ї дивізії ВДВ) Василь Попов загинув під час бою в Україні.
  • Деякі російські джерела припустили, що напруженість між Міністерством оборони Росії та "ПВК Вагнер" зменшує здатність Вагнера діяти в Африці.
  • Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області та 14 вересня просунулися на окремих ділянках.
  • Українські війська також просувалися вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Повідомляється, що Кремль намагається цензурувати висвітлення в російських ЗМІ можливої ​​другої хвилі мобілізації в резерв, щоб запобігти протестам і невдоволенню виборців напередодні виборів президента Росії в 2024 році.

Теми: війнаБахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
війна
У Росії контрактнику дали 13 років колонії за відмову воювати в Україні
Росіяни не можуть посилити Херсонський напрямок, але будують оборону – Гуменюк
Російський десантний корабель знищили, а на відновлення субмарини треба роки − британська розвідка
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: