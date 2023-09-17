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Сенаторы-республиканцы требуют от Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 07:41
Сенаторы-республиканцы требуют от Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS
Иллюстративное фото Getty Images

Четыре сенатора-республиканца обратились к президенту США Джозефу Байдену с призывом немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление

Дословно: "Мы пишем с просьбой немедленно отправить в Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дополнительная задержка лишь еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и расширит этот конфликт (войну России против Украины - ред.)".

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Детали: В обращении сенаторов отмечается, что предоставление ATACMS позволит Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной Россией Украины.

"В частности следует немедленно отправить вариант ATACMS с унитарной боеголовкой большой дальности. Недавний украинский удар по военно-морскому порту Севастополя с использованием британского оружия большой дальности Storm Shadow продемонстрировал боевую эффективность такого оружия", - говорится в тексте.

При этом добавляется, что предоставление ракет Украине максимально повысит вероятность успеха ее нынешнего контрнаступления и дальнейших операций. ATACMS также может повысить способность Украины уничтожать российские оборонительные формирования.

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Что предшествовало: США и Германия сейчас обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus и госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что то, как ВСУ будут использовать американские ракеты, это их дело.

Темы: СШАУкраинаоружие
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