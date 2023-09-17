Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенаторы-республиканцы требуют от Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 07:41
Сенаторы-республиканцы требуют от Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS
Иллюстративное фото Getty Images

Четыре сенатора-республиканца обратились к президенту США Джозефу Байдену с призывом немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление

Дословно: "Мы пишем с просьбой немедленно отправить в Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дополнительная задержка лишь еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и расширит этот конфликт (войну России против Украины - ред.)".

Реклама:

Детали: В обращении сенаторов отмечается, что предоставление ATACMS позволит Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной Россией Украины.

"В частности следует немедленно отправить вариант ATACMS с унитарной боеголовкой большой дальности. Недавний украинский удар по военно-морскому порту Севастополя с использованием британского оружия большой дальности Storm Shadow продемонстрировал боевую эффективность такого оружия", - говорится в тексте.

При этом добавляется, что предоставление ракет Украине максимально повысит вероятность успеха ее нынешнего контрнаступления и дальнейших операций. ATACMS также может повысить способность Украины уничтожать российские оборонительные формирования.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: США и Германия сейчас обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus и госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что то, как ВСУ будут использовать американские ракеты, это их дело.

Темы: СШАУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Беспилотник СБУ "ослепил" российскую РЛС в Курской области – источник

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
США
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Топ-генерал США сомневается, что снаряды КНДР сильно помогут РФ в войне против Украины
Блинкен: То, как украинцы будут использовать ATACMS, это их дело
Последние новости
15:12
фотоБолее 50 человек погибли в результате взрывов в мечетях Пакистана
15:04
Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории
14:57
"Газпром" отчитался об историческом крахе добычи газа
14:57
СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана
14:54
Кабмин сузил круг людей, которые могут находиться в укрытиях в детских садах
14:47
Британия ввела новые санкции за российские псевдовыборы на оккупированных территориях
14:32
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, есть перебои со светом – МВА
14:27
ЕС: Польша и Венгрия проигнорировали встречу по экспорту украинского зерна
13:49
В НАУ отреагировали на вероятную реорганизацию заведения: просят этого не делать
13:47
Кремль разрешил крупнейшему итальянскому банку продать активы в РФ
Все новости...
Реклама: