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Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS

Станіслав ПогоріловНеділя, 17 вересня 2023, 07:41
Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS
Ілюстративне фото Getty Images

Чотири сенатори-республіканці звернулись до президента США Джозефа Байдена із закликом негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву

Дослівно: "Ми пишемо з проханням негайно відправити в Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS). Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США і розширить цей конфлікт (війну Росії проти України – ред.)".

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Деталі: У зверненні сенаторів наголошується, що надання ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет та безпілотників на території окупованої Росією України.

"Зокрема слід негайно відправити варіант ATACMS з унітарною боєголовкою великої дальності. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї", - йдеться в тексті.

При цьому додається, що надання ракет Україні максимально підвищить ймовірність успіху її нинішнього контрнаступу та подальших операцій. ATACMS також може підвищити здатність України знищувати російські оборонні формування.

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Що було раніше: США та Німеччина наразі обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus та держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що те, як ЗСУ використовуватимуть американські ракети, це їхня справа.

Теми: СШАУкраїназброя
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