Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS

Чотири сенатори-республіканці звернулись до президента США Джозефа Байдена із закликом негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву

Дослівно: "Ми пишемо з проханням негайно відправити в Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS). Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США і розширить цей конфлікт (війну Росії проти України – ред.)".

Реклама:

Деталі: У зверненні сенаторів наголошується, що надання ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет та безпілотників на території окупованої Росією України.

"Зокрема слід негайно відправити варіант ATACMS з унітарною боєголовкою великої дальності. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї", - йдеться в тексті.

При цьому додається, що надання ракет Україні максимально підвищить ймовірність успіху її нинішнього контрнаступу та подальших операцій. ATACMS також може підвищити здатність України знищувати російські оборонні формування.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: США та Німеччина наразі обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus та держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що те, як ЗСУ використовуватимуть американські ракети, це їхня справа.