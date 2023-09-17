Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS
Чотири сенатори-республіканці звернулись до президента США Джозефа Байдена із закликом негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву
Дослівно: "Ми пишемо з проханням негайно відправити в Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS). Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США і розширить цей конфлікт (війну Росії проти України – ред.)".
Деталі: У зверненні сенаторів наголошується, що надання ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет та безпілотників на території окупованої Росією України.
"Зокрема слід негайно відправити варіант ATACMS з унітарною боєголовкою великої дальності. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї", - йдеться в тексті.
При цьому додається, що надання ракет Україні максимально підвищить ймовірність успіху її нинішнього контрнаступу та подальших операцій. ATACMS також може підвищити здатність України знищувати російські оборонні формування.
Що було раніше: США та Німеччина наразі обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus та держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що те, як ЗСУ використовуватимуть американські ракети, це їхня справа.