Президент Украины Владимир Зеленский накануне Рош га-Шана встретился с представителями еврейской общины, в том числе с раввинами и военными.

Источник: Зеленский в Телеграм

Детали: К встрече присоединились воины и раввины из Белой Церкви, Бердичева, Винницы, Гадяча, Днепра, Донецка, Житомира, Запорожья, Каменского, Киева, Луганска, Кременчуга, Кривого Рога, Кропивницкого, Львова, Николаева, Одессы, Полтавы, Ровно , Сум, Умани, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов.

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Прямая речь: "Я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете, что вы всегда в Украине и всегда с Украиной, что вы поддерживаете всех. Второе – с вашей молитвой и поздравляю вас с вашим праздником – с иудейским Новым годом и я вам всем желаю здоровья, семьям, близким, людям, которым вы помогаете и миру. Спасибо, что вы своей работой, своими молитвами и деятельностью приближаете этот мир".

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