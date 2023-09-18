Штурмовики таки подняли флаг Украины над разрушенной врагом Андреевкой
Понедельник, 18 сентября 2023, 11:37
Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над деоккупированной Андреевкой Донецкой области.
Источник: 3-я ОШБр в соцсетях
Детали: Бойцы указывают: хотя поселок и был освобожден, но теперь находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.
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Дословно: "Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно - это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ.
Задачу выполнили бойцы 2-го механизированного батальона".
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Детали: Как в очередной раз свидетельствует обнародованное видео, враг фактически сравнял Андреевку с землей, оставив полностью разрушенные здания и изуродованные деревья.
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Предыстория:
- 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной. Защитники сообщили, что продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.
- Позже Маляр эту ситуацию объяснила "коммуникационным сбоем между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий".
- 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.
- Третья штурмовая бригада обнародовала видео зачистки Андреевки: ее бойцы подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового бата объявил ультиматум врагу: плен или смерть.