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Штурмовики таки подняли флаг Украины над разрушенной врагом Андреевкой

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 11:37
Штурмовики таки подняли флаг Украины над разрушенной врагом Андреевкой
фото 3-й ОШБр

Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над деоккупированной Андреевкой Донецкой области.

Источник: 3-я ОШБр в соцсетях

Детали: Бойцы указывают: хотя поселок и был освобожден, но теперь находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.

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Дословно: "Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно - это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ.

Задачу выполнили бойцы 2-го механизированного батальона".

Детали: Как в очередной раз свидетельствует обнародованное видео, враг фактически сравнял Андреевку с землей, оставив полностью разрушенные здания и изуродованные деревья.

 
 

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Предыстория:

  • 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной. Защитники сообщили, что продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.  
  • Позже Маляр эту ситуацию объяснила "коммуникационным сбоем между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий".
  • 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.
  • Третья штурмовая бригада обнародовала видео зачистки Андреевки: ее бойцы подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового бата объявил ультиматум врагу: плен или смерть.

Темы: Донецкая областьвойнаконтрнаступление
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