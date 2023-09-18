Штурмовики таки подняли флаг Украины над разрушенной врагом Андреевкой

Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над деоккупированной Андреевкой Донецкой области.

Источник: 3-я ОШБр в соцсетях

Детали: Бойцы указывают: хотя поселок и был освобожден, но теперь находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.

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Дословно: "Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно - это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ.

Задачу выполнили бойцы 2-го механизированного батальона".

View this post on Instagram A post shared by 3 окрема штурмова бригада (@ab3.army) ВИДЕО ДНЯ

Детали: Как в очередной раз свидетельствует обнародованное видео, враг фактически сравнял Андреевку с землей, оставив полностью разрушенные здания и изуродованные деревья.

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Предыстория: