Россия ночью атаковала Львовскую область "Шахедами", есть три попадания − ОВА
Три попадания в промышленные склады во Львове зафиксировали в результате российской атаки "Шахедами" ночью 19 сентября, 15 вражеских дронов удалось уничтожить.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь Козицкого: "По предварительной информации, в направлении нашей области летело 18 дронов "Шахед". 15 из них Силы ВК "Запад" сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у Противовоздушной обороны области. К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших".
Детали: Он сообщил, что в результате атаки пострадал 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали в состоянии средней сложности.
Также на месте была женщина − она в госпитализации не нуждалась.
Козицкий добавил, что на складах есть возгорания в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.
"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", − подчеркнул глава ОВА.
Предыстория:
- Россия запустила дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае еще 18 сентября около 23:00.
- Во Львове прогремели взрывы и возник пожар на промышленном складе.
- Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.
- Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе. В результате ночной атаки россиян загорелось многоэтажное здание в Кривом Роге.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 10 российских "Шахедов" сбили над Николаевской областью ночью 19 сентября.
- В общем в ночь на 19 сентября оккупанты атаковали Украину 30-ю дронами-камикадзе и 1 баллистической ракетой "Искандер-М", силы обороны сбили 27 "шахедов" и 1 разведывательный БПЛА.