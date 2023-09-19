Россия ночью атаковала Львовскую область "Шахедами", есть три попадания − ОВА

Три попадания в промышленные склады во Львове зафиксировали в результате российской атаки "Шахедами" ночью 19 сентября, 15 вражеских дронов удалось уничтожить.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "По предварительной информации, в направлении нашей области летело 18 дронов "Шахед". 15 из них Силы ВК "Запад" сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у Противовоздушной обороны области. К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших".

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Детали: Он сообщил, что в результате атаки пострадал 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали в состоянии средней сложности.

Также на месте была женщина − она в госпитализации не нуждалась.

Козицкий добавил, что на складах есть возгорания в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.

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"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", − подчеркнул глава ОВА.

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