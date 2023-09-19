Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия ночью атаковала Львовскую область "Шахедами", есть три попадания − ОВА

Ирина БалачукВторник, 19 сентября 2023, 09:12
Россия ночью атаковала Львовскую область Шахедами, есть три попадания − ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Три попадания в промышленные склады во Львове зафиксировали в результате российской атаки "Шахедами" ночью 19 сентября, 15 вражеских дронов удалось уничтожить.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "По предварительной информации, в направлении нашей области летело 18 дронов "Шахед". 15 из них Силы ВК "Запад" сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у Противовоздушной обороны области. К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших".

Реклама:

Детали: Он сообщил, что в результате атаки пострадал 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали в состоянии средней сложности.

Также на месте была женщина − она в госпитализации не нуждалась.

Козицкий добавил, что на складах есть возгорания в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.

ВИДЕО ДНЯ

"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", − подчеркнул глава ОВА.

Предыстория:

Темы: ЛьвовЛьвовщинабеспилотникивзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Делегация МВФ прибыла в Украину

видеоГУР успешно атаковало стоянку российских вертолетов в Сочи - источник

В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам

Украина остановилась на минуту в знак благодарности защитникам

Силы ПВО ночью сбили половину "Шахедов", запущенных Россией

Все новости...
Освобождение Клещеевки и Андреевки могло повлечь деградацию российских войск – ISW
В Кривом Роге из-за попадания горела многоэтажка
Во Львове под завалами нашли погибшего
Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб сержант полиции
Последние новости
15:19
ВАКС снимает браслет с Коболева, реформы госкомпаний - среди ключевых условий помощи США
15:10
Ученые нашли способ лечения необратимого паралича мышей – исследование
15:06
В Джанкое после ракетной атаки горели склады
14:43
Прошел полуокружение, получил ранение, а затем снова пошел в бой. История курсанта НГУ
14:41
В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет
14:24
Делегация МВФ прибыла в Украину
14:09
видеоГУР успешно атаковало стоянку российских вертолетов в Сочи - источник
14:07
Трагедия "Титана": в США снимут фильм о катастрофе батискафа, плывущего в "Титаник"
13:55
Обвал моста в Киеве компенсирует компания-подрядчик, связанная с мэром Одессы Трухановым
13:39
Россияне ударили по центру Волчанска, убили мужчину на велосипеде
Все новости...
Реклама: