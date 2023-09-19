Дела на Коломойского: БЭБ уверяет, что не ставит палки в колеса НАБУ

Бюро экономической безопасности уверяет, что не препятствует детективам НАБУ осуществлять досудебное расследование в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и "полностью удовлетворило запрос" антикоррупционеров о проведении следственных процессуальных действий с участием подозреваемого.

Источник: ответ БЭБ на информационный запрос "Украинской правды"

Детали: В БЭБ объясняют, что "досудебное расследование в отношении одного лица может осуществляться несколькими правоохранительными органами в рамках определенной законом подследственности".

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Таким образом, в уголовном производстве, о котором говорится в запросе, детективы БЭБ и НАБУ могут осуществлять досудебное расследование независимо друг от друга, говорится в ответе УП.

Чтобы не привести к дальнейшей потере доказательств и неправомерному воздействию на свидетелей, потерпевших или подозреваемых и с целью предотвращения утечки информации органы не обмениваются информацией, сведениями и доказательствами, полученными в ходе расследования, указывают также в БЭБ.

При этом уверяется, что детективы Бюро экономической безопасности сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации средств "в интересах расследования и при наличии достаточного количества доказательств".

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Дословно БЭБ: "Обращаем Ваше внимание на то, что расследование детективами БЭБ и избрание Коломойскому И.В. меры пресечения никоим образом не препятствуют детективам НАБУ осуществлять досудебное расследование.

Со своей стороны БЭБ полностью удовлетворило запрос НАБУ о проведении следственных (процессуальных) действий с участием подозреваемого.

Также информируем, что информации о совещаниях в Офисе президента по поводу уголовного производства в отношении И.В. Коломойского в Бюро экономической безопасности Украины не поступало".

Предыстория:

2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще 5 вероятным соучастникам о подозрении в завладении средствами "Приватбанка" на сумму свыше 9,2 млрд.

15 сентября суд увеличил размер залога Коломойского до 3 млрд. 891 млн. гривен вместо почти 510 млн. гривен.

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