Суд увеличил размер залога Коломойскому: почти 4 миллиарда гривен
Суд увеличил размер залога бизнесмена Игоря Коломойского. Ее размер теперь составляет 3 млрд. 891 млн. гривен вместо почти 510 млн. гривен.
Источник: "Суспильне" из зала суда
Детали: Шевченковский районный суд Киева переизбрал меру пресечения Коломойскому, который 15 сентября получил новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Олигарху изменили меру пресечения в части залога и установили размер в 3 млрд 891 млн гривен.
Сторона обвинения просила суд Киева увеличить залог из-за новых подозрений – до почти 5,88 миллиарда гривен.
Прокурор отметил, что Коломойский вышел из гражданства Украины и теперь является гражданином Израиля, поэтому существует риск укрывательства за рубежом.
Дословно: "Адвокат заявлял, что обвинение не обосновано, потому что не установлены никакие лица, которые были в преступной группе, кроме Коломойского. Кроме того, ни ПриватБанк, ни другие вкладчики не заявляли за эти годы о преступлении. Он также отметил, что НБУ после потерь в размере 5 млрд должны провести проверки и аудиты, но их не проводили.
По словам стороны защиты, ПриватБанк в тот период о котором идет речь, был не государственным, а частным, поэтому ущерб мог быть нанесен только акционерам банка — Боголюбову или Коломойскому.
Адвокат также заявил, что размер залога необоснован, потому что прокурор БЭБ не привел никаких доказательств, что Коломойский может заплатить такую сумму. Он назвал необоснованными и риски, поскольку Коломойский уже находится под стражей и потому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей".
Предистория:
- 2 сентября Игорю Коломойскому объявили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем. Речь шла о легализации в 2013-2020 годах более полумиллиарда гривен путем вывода их за границу через подконтрольные банковские учреждения. Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен по этому подозрению. Коломойский не собирался вносить этот залог до рассмотрения апелляции.
- 15 сентября Игорю Коломойскому объявили новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн сразу по трем статьям (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах; легализация средств, полученных преступным путем).
- По данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, создав преступную группировку из сотрудников Приватбанка, учредителем и акционером которого он был.