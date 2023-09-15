Суд увеличил размер залога Коломойскому: почти 4 миллиарда гривен

Суд увеличил размер залога бизнесмена Игоря Коломойского. Ее размер теперь составляет 3 млрд. 891 млн. гривен вместо почти 510 млн. гривен.

Источник: "Суспильне" из зала суда

Детали: Шевченковский районный суд Киева переизбрал меру пресечения Коломойскому, который 15 сентября получил новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Олигарху изменили меру пресечения в части залога и установили размер в 3 млрд 891 млн гривен.

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Сторона обвинения просила суд Киева увеличить залог из-за новых подозрений – до почти 5,88 миллиарда гривен.

Прокурор отметил, что Коломойский вышел из гражданства Украины и теперь является гражданином Израиля, поэтому существует риск укрывательства за рубежом.

Дословно: "Адвокат заявлял, что обвинение не обосновано, потому что не установлены никакие лица, которые были в преступной группе, кроме Коломойского. Кроме того, ни ПриватБанк, ни другие вкладчики не заявляли за эти годы о преступлении. Он также отметил, что НБУ после потерь в размере 5 млрд должны провести проверки и аудиты, но их не проводили.

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По словам стороны защиты, ПриватБанк в тот период о котором идет речь, был не государственным, а частным, поэтому ущерб мог быть нанесен только акционерам банка — Боголюбову или Коломойскому.

Адвокат также заявил, что размер залога необоснован, потому что прокурор БЭБ не привел никаких доказательств, что Коломойский может заплатить такую сумму. Он назвал необоснованными и риски, поскольку Коломойский уже находится под стражей и потому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей".

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