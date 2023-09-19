Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар по рынку в Константиновке: СтратКом ВСУ просит дождаться расследования

Ирина БалачукВторник, 19 сентября 2023, 13:09
Удар по рынку в Константиновке: СтратКом ВСУ просит дождаться расследования
КОНСТАНТИНОВКА 6 СЕНТЯБРЯ. ФОТО ИЗ TELEGRAM МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИГОРЯ КЛИМЕНКО

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ призывают дождаться результатов официального расследования по факту ракетного удара по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, который унес жизни 16 человек.

Источник: СтратКом ВСУ в комментарии "Украинской правде" в ответ статью NYT о том, что удар по Константиновке 6 сентября был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел

Дословно Управление стратегических коммуникаций: "С целью выяснения обстоятельств ракетного удара, СБУ 6 сентября начала уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны". Сейчас продолжается официальное расследование. До его завершения, по закону, комментирование любых деталей относительно инцидента запрещается и является нецелесообразным".

Реклама:

Детали: В СтратКоме в частности, отметили, что любыми комментариями или предположениями "могут воспользоваться и обязательно воспользуется российские пропагандисты".

Что было раньше: The New York Times по результатам собственного расследования заявило, что удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, который унес жизни 16 человек, был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Константиновкаракетный ударжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Делегация МВФ прибыла в Украину

видеоГУР успешно атаковало стоянку российских вертолетов в Сочи - источник

Все новости...
Константиновка
По Константиновке 6 сентября РФ ударила ракетой С-300 – СБУ
NYT утверждает, что удар по Константиновке − это "трагическая случайность" из-за падения украинской ракеты
На Донетчине россияне убили двух гражданских и ранили еще двоих за сутки
Последние новости
18:48
В Испании произошел пожар в ночном клубе: 13 погибших
18:42
Россияне продолжают обстреливать Херсонщину: есть погибший и раненые
18:23
Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше
18:09
Президент Сербии отрицает наращивание войск возле Косово
18:04
В Харькове построят первую в Украине подземную школу – мэр
17:45
Как украинцы поздравили своих защитников и защитниц: подборка пожеланий
17:45
В Варшаве тысячи людей собрались на антиправительственный марш
17:39
"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине
17:24
Из украинских портов вышли еще три судна с агропродукцией и железной рудой
17:13
Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что дрон в Сочи упал возле дома ее семьи
Все новости...
Реклама: