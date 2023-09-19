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Удар по рынку в Константиновке: СтратКом ВСУ просит дождаться расследования

Ирина БалачукВторник, 19 сентября 2023, 13:09
Удар по рынку в Константиновке: СтратКом ВСУ просит дождаться расследования
КОНСТАНТИНОВКА 6 СЕНТЯБРЯ. ФОТО ИЗ TELEGRAM МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИГОРЯ КЛИМЕНКО

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ призывают дождаться результатов официального расследования по факту ракетного удара по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, который унес жизни 16 человек.

Источник: СтратКом ВСУ в комментарии "Украинской правде" в ответ статью NYT о том, что удар по Константиновке 6 сентября был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел

Дословно Управление стратегических коммуникаций: "С целью выяснения обстоятельств ракетного удара, СБУ 6 сентября начала уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны". Сейчас продолжается официальное расследование. До его завершения, по закону, комментирование любых деталей относительно инцидента запрещается и является нецелесообразным".

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Детали: В СтратКоме в частности, отметили, что любыми комментариями или предположениями "могут воспользоваться и обязательно воспользуется российские пропагандисты".

Что было раньше: The New York Times по результатам собственного расследования заявило, что удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, который унес жизни 16 человек, был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел.

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Темы: Константиновкаракетный ударжертвывойна
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