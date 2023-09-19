По Константиновке 6 сентября РФ ударила ракетой С-300 – СБУ
По данным следствия, которое ведет Служба безопасности Украины, 6 сентября 2023 года по рынку в Константиновке Донецкой области российские оккупанты ударили из С-300.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП
Дословно: "СБУ расследует очередное военное преступление РФ, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года.
Расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии".
Детали: Так спецслужба прокомментировала появление информации издания The New York Times о том, что удар по Константиновке 6 сентября был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел.
Отмечается, что следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.
Сейчас досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств данного военного преступления, указали в спецслужбе.
Предыстория:
- 6 сентября украинские власти сообщили, что российские военные нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Сообщалось о 16 погибших и 33 раненых.
- 19 сентября The New York Times по результатам собственного расследования заявило, что удар по рынку в городе Константиновка 6 сентября был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел. Журналисты рассказали, что размеры повреждений и обломков, найденных на месте происшествия, соответствуют по размеру и форме одному оружию - ракете 9М38, которую запускает ЗРК "Бук".
- По данным источника "Украинской правды", "Буки" Воздушных сил в тот день не применялись.
- В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ на просьбу УП прокомментировать публикацию NYT призвали лишь дождаться результатов официального расследования.