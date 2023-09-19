Кабмин уволил уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабинет министров 19 сентября уволил уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, который недавно заявил, что подаст в отставку из-за передачи его полномочий другим ведомствам.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Уволен Котенко Олег Алексеевич с должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

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Детали: Кроме того, правительство назначило главой Национальной службы здоровья Украины Ирину Надашкевич.

И Рябца Александра заместителем главы НСЗУ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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