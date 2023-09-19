Кабмин уволил уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Вторник, 19 сентября 2023, 14:54
Кабинет министров 19 сентября уволил уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, который недавно заявил, что подаст в отставку из-за передачи его полномочий другим ведомствам.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Дословно: "Уволен Котенко Олег Алексеевич с должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".
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Детали: Кроме того, правительство назначило главой Национальной службы здоровья Украины Ирину Надашкевич.
И Рябца Александра заместителем главы НСЗУ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Предыстория:
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- В августе стало известно, что Кабинет министров принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих.
- В Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявили, что информация о якобы ликвидации должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах не соответствует действительности.
- 13 сентября уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообшил, что подаст в отставку из-за передачи его полномочий другим ведомствам.