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Кабмин уволил уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Алена МазуренкоВторник, 19 сентября 2023, 14:54
Кабмин уволил уполномоченного по вопросам пропавших без вести
фото: ФБ Котенко

Кабинет министров 19 сентября уволил уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, который недавно заявил, что подаст в отставку из-за передачи его полномочий другим ведомствам.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Уволен Котенко Олег Алексеевич с должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

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Детали: Кроме того, правительство назначило главой Национальной службы здоровья Украины Ирину Надашкевич.

И Рябца Александра заместителем главы НСЗУ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В августе стало известно, что Кабинет министров принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих.
  • В Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявили, что информация о якобы ликвидации должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах не соответствует действительности.
  • 13 сентября уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообшил, что подаст в отставку из-за передачи его полномочий другим ведомствам.

Темы: Кабинет министроввойна
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