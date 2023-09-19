Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин уволил уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Алена МазуренкоВторник, 19 сентября 2023, 14:54
Кабмин уволил уполномоченного по вопросам пропавших без вести
фото: ФБ Котенко

Кабинет министров 19 сентября уволил уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, который недавно заявил, что подаст в отставку из-за передачи его полномочий другим ведомствам.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Уволен Котенко Олег Алексеевич с должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Реклама:

Детали: Кроме того, правительство назначило главой Национальной службы здоровья Украины Ирину Надашкевич.

И Рябца Александра заместителем главы НСЗУ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В августе стало известно, что Кабинет министров принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих.
  • В Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявили, что информация о якобы ликвидации должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах не соответствует действительности.
  • 13 сентября уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообшил, что подаст в отставку из-за передачи его полномочий другим ведомствам.

Темы: Кабинет министроввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Делегация МВФ прибыла в Украину

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова, им найдут замену
Стефанишина: Украине не предлагали членство в НАТО в обмен на территории
Изменения в бюджетный кодекс: Кабмин показал, куда пойдут налоги с доходов военных
Последние новости
20:21
Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы должны оставаться непоколебимыми
20:13
Спецслужбы Латвии прогнозируют высокий риск агрессивных операций со стороны РФ
20:00
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб
19:45
Великобритания разворачивает в Польше истребители Typhoon
19:40
Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия
19:25
Президент Словакии: Поручу формирование правительства победителю выборов
18:59
ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины – Боррель
18:48
В Испании произошел пожар в ночном клубе: 13 погибших
18:42
Россияне продолжают обстреливать Херсонщину: есть погибший и раненые
18:23
Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше
Все новости...
Реклама: