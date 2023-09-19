В России назревает мятеж – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что второго похода на Москву по примеру мятежа вагнеровцев не будет, однако в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ. Украина знает, кто руководит мятежом и как это происходит.
Источник: Данилов в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", Укринформ
Прямая речь Данилова: "Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. И мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит.
Вопрос, когда на России произойдет очередной мятеж - это вопрос короткого промежутка времени. Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены. И то, что относительно Кадырова (тяжелая болезнь Рамзана Кадырова - ред.) - это один из факторов, которые так же будут влиять на эти процессы"
Детали: Данилов отметил, что российские олигархические группы, которые жили своей собственной жизнью, после безумного решения Путина о начале войны, должны забывать о спокойствии.
Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнеры к тому, что Россия распадется, Данилов сказал: "Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться. Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился Пригожин.