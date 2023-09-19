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В России назревает мятеж – Данилов

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 01:53
В России назревает мятеж – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что второго похода на Москву по примеру мятежа вагнеровцев не будет, однако в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ. Украина знает, кто руководит мятежом и как это происходит.

Источник: Данилов в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", Укринформ

Прямая речь Данилова: "Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. И мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит.

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Вопрос, когда на России произойдет очередной мятеж - это вопрос короткого промежутка времени. Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены. И то, что относительно Кадырова (тяжелая болезнь Рамзана Кадырова - ред.) - это один из факторов, которые так же будут влиять на эти процессы"

Детали: Данилов отметил, что российские олигархические группы, которые жили своей собственной жизнью, после безумного решения Путина о начале войны, должны забывать о спокойствии.

Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнеры к тому, что Россия распадется, Данилов сказал: "Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться. Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс".

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Темы: ДаниловРосcия
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