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Трампу понравилось, как Путин похвалил его идею прекратить войну

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 19:11
Трампу понравилось, как Путин похвалил его идею прекратить войну
Дональд Трамп, фото Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему "понравилась" одобрительная оценка его намерений урегулировать войну РФ против Украины от президента страны-агрессора Владимира Путина.

Источник: Трамп в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Бывший президент США неоднократно говорил, что в случае переизбрания в 2024 году решит войну России против Украины "за 24 часа", но отказывается объяснять, как именно, чтобы не "потерять все свои козыри".

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На вопрос, как он оценивает слова Путина, которого "не может не радовать" стремление Трампа решить войну против Украины, экс-президент США заявил: "Мне нравится, что он это сказал, потому что это означает, что я говорю правду".

"Я бы пригласил его (Путина. – Ред.) в комнату, я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я собрал бы их вместе и договорился бы о сделке. Я бы заключил соглашение. Было бы гораздо проще, если бы все началось раньше", – сказал Трамп.

Он также утверждает, что в течение четырех лет своего президентства сдерживал Россию от захвата Украины, а виноват в этом действующий американский лидер Джо Байден.

"Не было никого жестче меня в отношениях с Россией. И все же я нашел общий язык с Путиным. Позвольте мне сказать вам, я очень хорошо с ним ладил. И это хорошо, а не плохо. У него 1700 ядерных ракет, как и у нас. Но ведь это хорошо. Ладить с ним – это хорошо", – считает Трамп.

Что предшествовало: Ранее Трамп уклонялся от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником. Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.

Темы: ТрампПутинвойна
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