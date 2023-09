Трампу понравилось, как Путин похвалил его идею прекратить войну

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему "понравилась" одобрительная оценка его намерений урегулировать войну РФ против Украины от президента страны-агрессора Владимира Путина.

Источник: Трамп в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Бывший президент США неоднократно говорил, что в случае переизбрания в 2024 году решит войну России против Украины "за 24 часа", но отказывается объяснять, как именно, чтобы не "потерять все свои козыри".

На вопрос, как он оценивает слова Путина, которого "не может не радовать" стремление Трампа решить войну против Украины, экс-президент США заявил: "Мне нравится, что он это сказал, потому что это означает, что я говорю правду".

"Я бы пригласил его (Путина. – Ред.) в комнату, я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я собрал бы их вместе и договорился бы о сделке. Я бы заключил соглашение. Было бы гораздо проще, если бы все началось раньше", – сказал Трамп.

WELKER: Given that Putin has bombed maternity wards, do you welcome his support?



TRUMP: I had a very good relationship with him



