По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен удар, туда приехало много скорых
Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота днем 22 сентября, к месту удара едет большое количество скорых.
Источник: Развожаев в Telegram, "Крым.Реалии" пропагандисты "ТАСС"
Прямая речь: "По штабу флота (в оккупированном Севастополе - ред.) враги нанесли ракетный удар".
Детали: По его словам, в городе возле театра Луначарского упал осколок. На место происшествия выехали все оперативные службы. "Информация о пострадавших уточняется", - отметил оккупант.
Он также попросил местное население сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.
Сообщается, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота оккупантов разбросаны на сотни метров, к месту чрезвычайного происшествия едет большое количество скорых.
Позже Развожаев сообщил, что сейчас в центр никого не пускают. "Дороги перекрыты, продолжается ряд специальных мероприятий", - предупредил он.
Перед этим сообщалось, что в оккупированном Севастополе прогремели три мощных взрыва, от которых задрожали стекла в окнах. Утверждалось, что работает ПВО в Сакском и Бахчисарайском районах Крыма.
Напомним: Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма утром 22 сентября, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
Что предшествовало:
- Перед этим вооруженные силы Украины подтвердили, что утром 20 сентября нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя.
- Ночью 21 сентября СБУ и ВМС провели спецоперацию в оккупированном Крыму, нанеся беспилотниками мощный удар по аэродрому "Саки".
- Также в последние месяцы Украина активизировала атаки на российский флот, применяя и ракеты, и беспилотные надводные дроны. Среди последних достижений: вывод из строя на длительный срок или даже полное уничтожение подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск", а также подбитие патрульного корабля "Сергей Котов" и ракетного корабля "Самум".