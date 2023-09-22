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По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен удар, туда приехало много скорых

Станислав ПогориловПятница, 22 сентября 2023, 13:34
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен удар, туда приехало много скорых
Фото: скриншот Telegram-канал Mash

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота днем 22 сентября, к месту удара едет большое количество скорых.

Источник:  Развожаев в Telegram, "Крым.Реалии" пропагандисты "ТАСС"

Прямая речь: "По штабу флота (в оккупированном Севастополе - ред.) враги нанесли ракетный удар".

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Детали: По его словам, в городе возле театра Луначарского упал осколок. На место происшествия выехали все оперативные службы. "Информация о пострадавших уточняется", - отметил оккупант.

Он также попросил местное население сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.

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Сообщается, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота оккупантов разбросаны на сотни метров, к месту чрезвычайного происшествия едет большое количество скорых.

Позже Развожаев сообщил, что сейчас в центр никого не пускают. "Дороги перекрыты, продолжается ряд специальных мероприятий", - предупредил он.

Перед этим сообщалось, что в оккупированном Севастополе прогремели три мощных взрыва, от которых задрожали стекла в окнах. Утверждалось, что работает ПВО в Сакском и Бахчисарайском районах Крыма.

Напомним: Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма утром 22 сентября, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.

 
Штаб Черноморского флота РФ, который находится по ул. Воронина, 2 в центре оккупированного Севастополя

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Темы: СевастопольКрымракетный ударвойна
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