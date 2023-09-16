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ССО достанет везде: как спецназовцы навели ракеты на российскую субмарину в Крыму

Валентина РоманенкоСуббота, 16 сентября 2023, 08:01
ССО достанет везде: как спецназовцы навели ракеты на российскую субмарину в Крыму
пожар в доках Севастополя 13 сентября. фото из открытых источников

Поражение российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" и десантного корабля "Минск" в ночь на 13 сентября стало возможным благодаря Силам спецопераций ВСУ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Спецназовцы раскрыли определенные детали операции.

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ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий во временно оккупированном Севастополе.

С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО.

На лодках группа подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.

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Проведя успешную инфильтрацию (проникновение на определенные позиции -ред.), воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки было выполнено идентификацию и наведение на цель.

Во время непосредственного поражения (Воздушные силы ВСУ задействовали крылатые авиационные ракеты Storm Shadow -ред.) группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей.

На видео - фиксация последствий поражения.

После этого бойцы ССО провели успешную эксфильтрацию (вывод бойцов с места боевых действий -ред.).

Дословно ССО: "Все это стало возможным благодаря профессионализму и дерзости наших воинов!

Указанный материал публикуется через определенное время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что уже нет нигде безопасного места для них. Идем дальше!".

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Предыстория:

  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами.
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону", которая была спущена на воду только в 2014 году и является носителем крылатых ракет "Калибр", которыми РФ обстреливает мирные города Украины.
  • По данным британской разведки, субмарина "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск" получили критические повреждения в результате удара Украины. Аналитики считают, что любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.
  • Днем 13 сентября командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук недвусмысленно поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.

Темы: ССОКрымвойна
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