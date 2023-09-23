"Крабовая ловушка": ССО навели ракеты на штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей

К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях

Детали: По словам спецназовцев, дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ в оккупированном Севастополе.

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Бойцы ССО передали данные Воздушным силам для нанесения поражения.

Дословно: "Детали проведения - станут известны, когда это будет возможно, а результат - десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.

Идем дальше!".

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