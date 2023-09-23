"Крабовая ловушка": ССО навели ракеты на штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей
Суббота, 23 сентября 2023, 07:21
К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.
Источник: пресс-служба ССО в соцсетях
Детали: По словам спецназовцев, дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ в оккупированном Севастополе.
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Бойцы ССО передали данные Воздушным силам для нанесения поражения.
Дословно: "Детали проведения - станут известны, когда это будет возможно, а результат - десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.
Идем дальше!".
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Предыстория:
- Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
- Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
- На фоне взрывов в оккупированном Крыму командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и потроллил российскую пропаганду.
- По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.