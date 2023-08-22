"Будут эскадрильи самолетов", – Резников об "авиационной коалиции"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что к так называемой международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16 готовы присоединиться еще несколько стран, о каких именно идет речь – не сообщил.
Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на слова Резникова на пресс-конференции в Одессе
Прямая речь: "Я хочу напомнить, что к так называемой коалиции самолетов в Вильнюсе присоединились 11 стран. Но эта коалиция растет, она открыта к присоединению. Я точно знаю, что есть несколько стран, которые готовы это сделать, просто они сейчас получают определенные политические разрешения своих парламентов, решение правительств будет. Оно будет чуть позже объявлено".
Детали: Министр отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада. Они присоединятся к участию в подготовке, тренировке, подготовке с инфраструктурой.
По его словам, пока нет смысла обсуждать количество самолетов.
Прямая речь: "Но я уверен, их будет больше. Это уже количество эскадрилий".
Предыстория:
- 11 июля стало известно, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Меморандум предусматривает, что украинские пилоты, техники и другой персонал примут участие в учебной программе. Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.
- 19 августа Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на западных истребителях F-16, минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.
- 6 июля Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16.