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"Будут эскадрильи самолетов", – Резников об "авиационной коалиции"

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 11:46
Будут эскадрильи самолетов, – Резников об авиационной коалиции

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что к так называемой международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16 готовы присоединиться еще несколько стран, о каких именно идет речь – не сообщил.

Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на слова Резникова на пресс-конференции в Одессе

Прямая речь: "Я хочу напомнить, что к так называемой коалиции самолетов в Вильнюсе присоединились 11 стран. Но эта коалиция растет, она открыта к присоединению. Я точно знаю, что есть несколько стран, которые готовы это сделать, просто они сейчас получают определенные политические разрешения своих парламентов, решение правительств будет. Оно будет чуть позже объявлено".

Детали: Министр отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада. Они присоединятся к участию в подготовке, тренировке, подготовке с инфраструктурой.

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По его словам, пока нет смысла обсуждать количество самолетов.

Прямая речь: "Но я уверен, их будет больше. Это уже количество эскадрилий".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 июля стало известно, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
  • Меморандум предусматривает, что украинские пилоты, техники и другой персонал примут участие в учебной программе. Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.
  • 19 августа Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на западных истребителях F-16, минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.
  • 6 июля Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16.

Темы: оружиеВооруженные силыМинобороныленд-лиз
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