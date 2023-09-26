Ночью над Украиной уничтожили 26 из 38 "Шахедов", пострадал пункт пропуска на границе с ЕС

В ночь на 26 сентября над Украиной было уничтожено 26 из 38-ми ударных дронов, в Подунавье в Одесской области было попадание в районе паромного пункта пропуска "Орловка" на границе с Румынией, также было попадание в Черкасской области.

Источник: Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, глава Николаевской ОВА Виталий Ким и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Дословно ВС: "В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым).

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Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Детали: По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ осуществила более 40 самолетовылетов, 20 из них – на огневое поражение противника.

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Гуменюк сообщила, что враг снова атаковал дронами припортовую и пограничную инфраструктуру в Одесской области, в Подунавье было попадание – загорелся автотранспорт в зоне ожидания и оформления, есть информация о двух пострадавших водителях. Был также риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. Также повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска.

По словам Гуменюк, во время ночной атаки на юге было уничтожено 22 "Шахеда": 10 над Одесской областью, 3 над Херсонской, 6 над Николаевской и 3 над Кировоградской.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что над Черкасской областью было сбито четыре "Шахеда", однако произошло попадание в инфраструктурный объект.

Также на рассвете прогремел взрыв баллистической ракеты на Криворожье, было попадание в предприятие, добавила Гуменюк.

Она добавила, что хотя атака была сфокусирована преимущественно на Одесской области, на Николаевщине тоже "отработали достаточно мощно", однако от обломков загорелось сельскохозяйственное предприятие.

Ким также сообщил, что в ночь на 26 сентября на Николаевщине сбито 6 ударных дронов типа "Shahed-136/131". А в Березнеговатской общине в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии. Пожар ликвидирован. Предварительно без пострадавших.

Кроме того, вечером 25 сентября, около 21:00, город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраине города. Подробная информация уточняется.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесской области россияне нанесли удары по припортовой инфраструктуре, повреждено здание пункта пропуска, склады, 3 десятка грузовиков, сгорели 6 фур и ранены два водителя.

Позже Государственная пограничная служба Украины сообщила, что речь идет о паромном пункте пропуска "Орловка", работу которого временно приостановили после атаки для устранения ее последствий.