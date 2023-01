Россию лишили права проводить Суперкубок УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций лишил Россию права принять поединок за Суперкубок УЕФА-2023.

Источник: сайт УЕФА

Дословно: "Исполнительный комитет УЕФА принял решение перенести Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани (Россия) в Афины (Греция)".

Детали: Игра состоится на стадионе "Георгиос Караискакис" в греческой столице в среду 16 августа. Начало матча - в 21:00 по центральноевропейскому времени.

