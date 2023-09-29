Россияне снизили темпы наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) заметили, что в последнее время россияне снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают, что украинские защитники продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области 28 сентября.

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Кроме того, по наблюдению аналитиков, в последние дни российские войска снизили темпы своих локальных наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российские и украинские официальные лица все чаще сообщают о меньшем количестве российских наземных атак на Купянском и Лиманском направлениях, что свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабляет российские наступательные усилия на этой линии.

По предварительной оценке ISW, российские наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная имели целью прижать украинские войска к этой линии и отвлечь их от более важных участков фронта.

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Однако российская авиация становится все более активной в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, очевидно, менее активной в районах западной части Запорожской области, где украинские войска проводят контрнаступательные операции.

В течение последней недели российские войска все чаще наносили авиаудары по целям на западном (правом) берегу Херсонской области и по тыловым украинским наземным линиям связи на Купянском направлении.

Российская авиация продолжает наносить удары по тыловым украинским районам на востоке Запорожской области, хотя упоминания о том, что она отражает украинские атаки в прифронтовых районах, стали менее регулярными в российских сообщениях, чем в начале контрнаступления.

Ключевые выводы ISW за 28 сентября: