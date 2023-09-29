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Россияне снизили темпы наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 29 сентября 2023, 05:28
Россияне снизили темпы наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW
украинская военная техника. иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

Специалисты Института изучения войны (ISW) заметили, что в последнее время россияне снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают, что украинские защитники продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области 28 сентября.

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Кроме того, по наблюдению аналитиков, в последние дни российские войска снизили темпы своих локальных наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российские и украинские официальные лица все чаще сообщают о меньшем количестве российских наземных атак на Купянском и Лиманском направлениях, что свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабляет российские наступательные усилия на этой линии.

По предварительной оценке ISW, российские наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная имели целью прижать украинские войска к этой линии и отвлечь их от более важных участков фронта.

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Однако российская авиация становится все более активной в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, очевидно, менее активной в районах западной части Запорожской области, где украинские войска проводят контрнаступательные операции.

В течение последней недели российские войска все чаще наносили авиаудары по целям на западном (правом) берегу Херсонской области и по тыловым украинским наземным линиям связи на Купянском направлении.

Российская авиация продолжает наносить удары по тыловым украинским районам на востоке Запорожской области, хотя упоминания о том, что она отражает украинские атаки в прифронтовых районах, стали менее регулярными в российских сообщениях, чем в начале контрнаступления.

Ключевые выводы ISW за 28 сентября:

  • 28 сентября украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.
  • Российские войска снизили темпы своих локальных наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная в последние дни.
  • Российская авиация становится все более активной в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, очевидно, менее активной в районах западной части Запорожской области, где украинские силы проводят контрнаступательные операции.
  • В ночь с 27 на 28 сентября российские войска совершили серию ударов беспилотниками по Украине.
  • Российская Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду и оправдание экстремизма, что, вероятно, будет способствовать цензуре в российском информационном пространстве.
  • Путин во время встречи 28 сентября продемонстрировал свою поддержку главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову на фоне продолжающихся спекуляций относительно состояния здоровья Кадырова и реакции общественности на недавнее поведение сына Кадырова.
  • Российское информационное пространство продолжало критиковать армянское руководство и сетовать на уменьшение влияния России в Армении.
  • Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области, но не одержали подтвержденных побед.
  • Российские источники сообщили, что 28 сентября Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей-невидимок пятого поколения Су-57 и истребителей-ракетоносцев четвертого поколения Су-35С.

Темы: войнаРосcияконтрнаступлениеВооруженные силы
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