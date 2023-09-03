Во Львове из-за ливня останавливались троллейбусы и трамвай

Во Львове в результате ливня в воскресенье возникли подтопления, из-за которых останавливалось движение ряда троллейбусов.

Источник: Львовский городской совет

Дословно: В воскресенье, 3 сентября, во Львове примерно 2 часа лил сильный дождь. В результате в городе зафиксировано немало подтоплений, поскольку дождевая канализация не успевала быстро принять большой объем воды.

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Подтопления зафиксированы на ул. Городоцкой, ул. Троллейбусной, ул. Рубчака, в районе "Искры", на ул. Под Голоском и др.

Подтопление ненадолго повлекло остановки движения троллейбусов №21, 23, 24, 30, 38. По состоянию на сейчас движение троллейбусов восстановлено полностью".

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Є підтоплені вулиці та навіть під'їзди



Подекуди в області проблеми з електроенергією pic.twitter.com/lAc9v3Pqal ВИДЕО ДНЯ September 3, 2023

Детали: По словам заместителя городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, в результате непогоды также подтоплены трамвайные пути возле "Вулецких холмов", из-за чего было остановлено движение трамвая N3.

Также на Горячую линию поступило 35 обращений от жителей относительно протекания крыш и забитой ливневой канализации в домах.