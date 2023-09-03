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У Львові через зливу зупинялися тролейбуси й трамвай

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 21:40
У Львові через зливу зупинялися тролейбуси й трамвай
наслідки зливи у Львові 3 вересня, фото: Львівська міська рада

У Львові внаслідок зливи у неділю виникли підтоплення, через які зупинявся рух низки тролейбусів.

Джерело: Львівська міська рада

Дослівно: У неділю, 3 вересня, у Львові приблизно 2 години лив сильний дощ. Як наслідок у місті зафіксовано чимало підтоплень, оскільки дощова каналізація не встигала швидко прийняти великий об’єм води.

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Підтоплення зафіксовані на вул. Городоцькій, вул. Тролейбусній, вул. Рубчака, у районі "Іскри", на ул. Під Голоском та ін.

Підтоплення ненадовго спричинило зупинки руху тролейбусів №21, 23, 24, 30, 38. Станом на зараз рух тролейбусів відновлено повністю".

Деталі: За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, внаслідок негоди також підтоплено трамвайну колії біля "Вулецьких пагорбів", через що було зупинено рух трамваю N3.

Також на Гарячу лінію надійшло 35 звернень від мешканців щодо протікання дахів та забитої ливневої каналізації у будинках.

Теми: Львівпогода
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