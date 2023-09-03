У Львові через зливу зупинялися тролейбуси й трамвай

У Львові внаслідок зливи у неділю виникли підтоплення, через які зупинявся рух низки тролейбусів.

Джерело: Львівська міська рада

Дослівно: У неділю, 3 вересня, у Львові приблизно 2 години лив сильний дощ. Як наслідок у місті зафіксовано чимало підтоплень, оскільки дощова каналізація не встигала швидко прийняти великий об’єм води.

Реклама:

Підтоплення зафіксовані на вул. Городоцькій, вул. Тролейбусній, вул. Рубчака, у районі "Іскри", на ул. Під Голоском та ін.

Підтоплення ненадовго спричинило зупинки руху тролейбусів №21, 23, 24, 30, 38. Станом на зараз рух тролейбусів відновлено повністю".

🫣⛈️Коротко про погоду у Львові: гроза, злива, град



Є підтоплені вулиці та навіть під'їзди



Подекуди в області проблеми з електроенергією pic.twitter.com/lAc9v3Pqal ВІДЕО ДНЯ September 3, 2023

Деталі: За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, внаслідок негоди також підтоплено трамвайну колії біля "Вулецьких пагорбів", через що було зупинено рух трамваю N3.

Також на Гарячу лінію надійшло 35 звернень від мешканців щодо протікання дахів та забитої ливневої каналізації у будинках.