Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины.
Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень – время для усиления".
Что предшествовало: 31 августа УП писала, что Резникова отправят в отставку в ближайшее время, должность главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Предистория:
- 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются как минимум два кандидата.
- 19 августа Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.
- Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова 23 августа заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы.
- 28 августа Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.