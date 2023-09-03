Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины.

Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень – время для усиления".

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Что предшествовало: 31 августа УП писала, что Резникова отправят в отставку в ближайшее время, должность главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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