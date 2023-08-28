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Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность

Роман РоманюкПонедельник, 28 августа 2023, 19:32
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
РЕЗНИКОВ (СЛЕВА) И ЗЕЛЕНЫЙ (СПРАВА). ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.

Источник: министр обороны на пресс-конференции в понедельник

Детали: Журналисты поинтересовались у министра, предлагал ли ему президент после скандалов с закупками МОУ уйти в отставку.

Прямая речь Резникова: "Мы имеем очень много общения с президентом. Но оно на 98% касается нашей обороны. Еще на 2% – из разговоров о будущем нашей армии в контексте глобальном. Но предлагать человека на должность министра обороны – это право президента, и если он предложит мне поработать над реализацией другого проекта, то я бы, пожалуй, согласился. Потому что эта должность, кто бы на ней ни был – это Голгофа".

Еще детали: На уточнение журналистов, предлагал ли Зеленский министру стать послом в Великобритании, Резников ответил уклончиво.

Прямая речь министра: "Еще в 2021 году перед назначением меня в Минобороны у президента было несколько различных проектов, как я был готов реализовывать. И президент выбирал. Должность посла – это не проект. Но есть несколько различных возможностей, как реализовать эти большие проекты, особенно в контексте проекта будущего нашей армии".

Предистория:

  • 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются как минимум два кандидата.
  • 19 августа Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.
  • Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова 23 августа заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы. 

Темы: РезниковМинобороныЗеленскийпрезидент
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