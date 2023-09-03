Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Францией о тренировке украинских пилотов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня в разговоре с президентом Франции Макроном мы обсудили, какие новые поставки способны помочь нашим воинам.

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Обсудили защиту нашего Одесского региона – то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области.

И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче".

Что предшествовало: В воскресенье Зеленский провел телефонные переговоры с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

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Зеленский рассказал, что они с Макроном обсудили, в частности, следующие оборонные пакеты для Украины. Также во время переговоров была достигнута договоренность об участии Франции и французских компаний в Форуме оборонных индустрий. Отдельно обсудили обеспечение функционирования "зернового коридора" и усиление безопасности Одесской области. Кроме того, Зеленский с Макроном договорились начать переговоры по двусторонним гарантиям безопасности в развитие декларации G7.