Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 23:10
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Зеленский и Макрон, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Францией о тренировке украинских пилотов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня в разговоре с президентом Франции Макроном мы обсудили, какие новые поставки способны помочь нашим воинам.

Реклама:

Обсудили защиту нашего Одесского региона – то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области.

И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче".

Что предшествовало: В воскресенье Зеленский провел телефонные переговоры с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский рассказал, что они с Макроном обсудили, в частности, следующие оборонные пакеты для Украины. Также во время переговоров была достигнута договоренность об участии Франции и французских компаний в Форуме оборонных индустрий. Отдельно обсудили обеспечение функционирования "зернового коридора" и усиление безопасности Одесской области. Кроме того, Зеленский с Макроном договорились начать переговоры по двусторонним гарантиям безопасности в развитие декларации G7.

Темы: ФранцияистребителиЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Франция
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: