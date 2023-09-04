Арахамия сказал, когда Рада будет голосовать за смену министра обороны
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщает, что на следующей неделе Верховная Рада будет голосовать за отставку Алексея Резникова и назначение Рустема Умерова на должность минстра обороны.
Источник: Арахамия в Телеграмм
Прямая речь: "Увольнение на этой неделе:
– увольнение министра обороны;
– увольнение председателя Фонда госимущества Украины".
Детали: Кроме того, Арахамия добавил, что народные депутаты будут голосовать за назначение на должность министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет", – добавил глава фракции "Слуга народа".
По его словам, ВР также будет голосовать за "восстановление декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами" и "изменения в закон о РЕРов" в первом чтении.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Предистория:
- 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются как минимум два кандидата.
- 19 августа Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.
- Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова 23 августа заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы.
- 28 августа Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.