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Арахамия сказал, когда Рада будет голосовать за смену министра обороны

"Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 00:25
Арахамия сказал, когда Рада будет голосовать за смену министра обороны
Давид Арахамия, фото с его Facebook-страницы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщает, что на следующей неделе Верховная Рада будет голосовать за отставку Алексея Резникова и назначение Рустема Умерова на должность минстра обороны.

Источник: Арахамия в Телеграмм

Прямая речь: "Увольнение на этой неделе:

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– увольнение министра обороны;

– увольнение председателя Фонда госимущества Украины".

Детали: Кроме того, Арахамия добавил, что народные депутаты будут голосовать за назначение на должность министра обороны Украины Рустема Умерова.

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"Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет", – добавил глава фракции "Слуга народа".

По его словам, ВР также будет голосовать за "восстановление декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами" и "изменения в закон о РЕРов" в первом чтении.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Предистория:

  • 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются как минимум два кандидата.
  • 19 августа Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.
  • Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова 23 августа заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы. 
  • 28 августа Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.

Темы: Верховная РадаАрахамия РезниковМинобороны
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