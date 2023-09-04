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"Мы имеем фотодоказательства" – Кулеба о падении "Шахедов" в Румынии

"Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 17:02
Мы имеем фотодоказательства – Кулеба о падении Шахедов в Румынии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов "Shahed" на территории Румынии во время российской атаки в ночь с 3 на 4 сентября и готова ими поделиться.

Источник: Укринформ

Детали: Глава МИД заявил, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

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Прямая речь: "Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынские власти - ред.) сейчас изучают все аспекты того, что произошло. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фото доказательства того, что там что-то упало".

"Есть тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт".

Детали: Кулеба отмечает, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии. Хотя тамошнее Минобороны все отрицало.

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Прямая речь: "У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая сверх осторожная реакция".

Предыстория:

  • В ночь с 3 на 4 сентября оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе "Шахед", 23 из них удалось уничтожить, но есть попадания в Одесской и Днепропетровской областях.
  • Представитель МИД Олег Николенко заявил, что "Шахеды", которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, упали и сдетонировали в Румынии.
  • Украинские пограничники видели две детонации российских дронов-камикадзе на территории Румынии и проинформировали смежную сторону.
  • В Минобороны Румынии "категорически опровергли" информацию украинской стороны о том, что российские ударные дроны упали и взорвались на территории Румынии во время ночной атаки 4 сентября.

Темы: РумынияМИДШахед
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