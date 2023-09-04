"Мы имеем фотодоказательства" – Кулеба о падении "Шахедов" в Румынии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов "Shahed" на территории Румынии во время российской атаки в ночь с 3 на 4 сентября и готова ими поделиться.

Источник: Укринформ

Детали: Глава МИД заявил, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

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Прямая речь: "Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынские власти - ред.) сейчас изучают все аспекты того, что произошло. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фото доказательства того, что там что-то упало".

"Есть тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт".

Детали: Кулеба отмечает, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии. Хотя тамошнее Минобороны все отрицало.

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Прямая речь: "У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая сверх осторожная реакция".

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