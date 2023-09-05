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Около 8 тысяч раз в неделю враг обстреливает восточную линию фронта – Маляр

Ольга ГлущенкоВторник, 5 сентября 2023, 01:40
Около 8 тысяч раз в неделю враг обстреливает восточную линию фронта – Маляр
Анна Маляр, фото Минобороны

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, еженедельно враг осуществляет около 8 тысяч обстрелов восточной линии фронта.

Источник: Маляр в эфире марафона "Единые новости", цитирует Укринформ

Прямая речь: "На Востоке очень горячо на многих направлениях. Еженедельно осуществляется около 8 тысяч обстрелов по всей восточной линии фронта. На это уходит около 400 тысяч снарядов".

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Детали: По ее словам, по отдельным направлениям ситуация изменчива.

Она пояснила, что когда Вооруженные силы уничтожают технику и живую силу врага на направлении, которое было эпицентром боевых действий, россиянам приходится перегруппировываться, количество обстрелов может спадать и кажется, что стало спокойнее, хотя это не так.

Прямая речь: "Если говорить о Купянском направлении, то еще две недели назад там было горячо.

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Враг прилагал усилия, чтобы прорваться в Купянск, но ВСУ остановили врага. Соответственно они и на Купянском, и на Лиманском направлении восстанавливают свои войска.

Может показаться, что обстрелов там меньше. На самом деле интенсивность высокая.

Если говорить о Лиманском направлении, то наши Вооруженные силы отражают ежедневно около восьми атак".

Напомним: РФ рискует разделить собственные силы, вливая ресурсы в ось вокруг Купянска, пока продолжаются бои на Ореховском направлении, считает Минобороны Великобритании.

Темы: войнаМинобороны
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