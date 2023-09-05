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Близько 8 тисяч разів на тиждень ворог обстрілює східну лінію фронту – Маляр

Ольга Глущенко Вівторок, 5 вересня 2023, 01:40
Близько 8 тисяч разів на тиждень ворог обстрілює східну лінію фронту – Маляр
Ганна Маляр, фото Міноборони

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, щотижня ворог здійснює близько 8 тисяч обстрілів східної лінії фронту.

Джерело: Маляр в ефірі марафону "Єдині новини", цитує Укрінформ

Пряма мова: "На Сході дуже гаряче на багатьох напрямках. Щотижня здійснюється близько 8 тисяч обстрілів по всій східній лінії фронту. На це йде близько 400 тисяч снарядів".

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Деталі: За її словами, по окремих напрямках ситуація мінлива.

Вона пояснила, що коли Збройні сили знищують техніку й живу силу ворога на напрямку, який був епіцентром бойових дій, росіянам доводиться перегруповуватися, кількість обстрілів може спадати і здається, що стало спокійніше, хоча це не так.

Пряма мова: "Якщо говорити про Куп'янський напрямок, то ще два тижні тому там було гаряче.

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Ворог докладав зусиль, щоб прорватися до Куп'янська, але ЗСУ зупинили ворога. Відповідно вони і на Куп'янському, і на Лиманському напрямку відновлюють свої війська.

Може здатися, що обстрілів там менше. Насправді інтенсивність висока.

Якщо говорити про Лиманський напрямок, то наші Збройні сили відбивають щодня близько восьми атак".

Нагадаємо: РФ ризикує розділити власні сили, вливаючи ресурси у вісь навколо Куп’янська, доки тривають бої на Оріхівському напрямку, вважає Міноборони Великої Британії.

Теми: війнаМіноборони
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