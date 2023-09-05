Снаряд вражеского "Урагана" уничтожил дом на Днепропетровщине – ОВА
Вторник, 5 сентября 2023, 07:44
Вечером 4 сентября российский агрессор обстрелял из "Урагана" Великомихайловскую общину Синельниковского района Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: По данным Лысака, один из снарядов "Урагана" попал прямо в частный дом, уничтожив его.
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Кроме того, еще два дома повреждены.
Также горела хозяйственная постройка - пожар потушили, побит мотоцикл.
Глава ОВА добавил: "Дважды из тяжелой артиллерии враг целился по Никополю. К счастью, везде обошлось без пострадавших".
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