Снаряд вражеского "Урагана" уничтожил дом на Днепропетровщине – ОВА

Вечером 4 сентября российский агрессор обстрелял из "Урагана" Великомихайловскую общину Синельниковского района Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По данным Лысака, один из снарядов "Урагана" попал прямо в частный дом, уничтожив его.

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Кроме того, еще два дома повреждены.

Также горела хозяйственная постройка - пожар потушили, побит мотоцикл.

Глава ОВА добавил: "Дважды из тяжелой артиллерии враг целился по Никополю. К счастью, везде обошлось без пострадавших".