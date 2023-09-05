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Оккупанты завизжали, что ВСУ подошли вплотную в районе Новодонецкого

Елена Рощина, Ольга КириленкоВторник, 5 сентября 2023, 12:52
Оккупанты завизжали, что ВСУ подошли вплотную в районе Новодонецкого
Новодонецкое и Новомайорское на карте DeepState map

Оккупанты заявили о наступлении Вооруженных сил Украины на участке Новодонецкое – Новомайорское на западе Донецкой области и попытки прорваться к Новодонецкому. Подтвердить это у украинских военных пока не удалось. 

Источник: коллаборант РФ Александр Ходаковский – бывший СБУшник, так называемый заместитель начальника "Росгвардии ДНР" 

Прямая речь Ходаковского: "После нескольких дней артподготовки противник (украинская армия – ред.) перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское. Наибольшая активность наблюдается в районе посёлка Новодонецкое – предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники".

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Детали: По утверждению Ходаковского, украинские бойцы несколько дней выпускали по позициям захватчиков значительное количество снарядов "едва ли не круглосуточно".

По его словам, "помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности сапёрам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное". 

В результате, пишет Ходаковский в Telegram, украинские защитники смогли подойти к позициям врага "вплотную, практически не понеся потерь", высадили десант, а после работы прямой наводкой по укреплениям РФ оттянули технику назад, опасаясь реакции артиллерии. 

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"Сейчас идет ожесточённый бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику", – написал Ходаковский утром 5 сентября.

Украинские военные, задействованные в боях на том участке фронта, отказались комментировать УП какую бы то ни было информацию от оккупантов. Командование традиционно сохраняет "тишину".

До сих пор Силы обороны Украины по южной линии фронта продвигались немного западнее, в районе Старомайорска и Урожайного в Донецкой области, а также гораздо западнее, в районе Роботино в Запорожской области.

Южная линия фронта в Донецкой и Запорожской областях
Южная линия фронта в Донецкой и Запорожской областях
DeepState map

Предположительно, продвижение на этих участках открывает путь к Мариуполю в Донецкой области, а также к Бердянску и Мелитополю в Запорожской области.

Темы: войнаДонецкая областьконтрнаступление
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