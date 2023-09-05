Финансирует Россию и войну: СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Фридману

Служба безопасности заочно сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, который причастен к финансированию войны против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "С начала полномасштабного вторжения РФ он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора.

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Среди них - "Тульский патронный завод", который производит патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ".

Детали: Для финансирования "проектов" Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему "Альфа-Групп".

Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России", которая поставляется оккупантам на передовую.

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В СБУ добавили, что Фридман также организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине.

Кроме того, его страховые компании взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских захватчиков.

Фридман обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Фридману о подозрении по ч.3 ст.110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Сейчас олигарх скрывается от правосудия за рубежом. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что было раньше: 1 сентября "Украинская правда" опубликовала расследование в отношении российских олигархов и других известных граждан РФ в Великобритании. В частности, журналистам УП удалось встретиться с самим Фридманом.

Олигарх отказался ответить на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником, сославшись на "запрет юристов".

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