В Кремле не дают даже спросить о Суровикине

В Кремле не хотят ничего говорить о судьбе опального генерала Сергея Суровикина, даже не позволяют журналистам задать вопрос о нем.

Источник: "Meduza" со ссылкой на радиостанцию "Маяк"

Детали: Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не разрешил задать вопрос про генерала Суровикина.

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На брифинге журналистка AFP спросила Пескова: "Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?".

"Нет, нельзя", – ответил пресс-секретарь Путина.

Министр обороны Сергей Шойгу на брифинге 4 сентября тоже отказался отвечать на вопрос про генерала Сергея Суровикина.

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