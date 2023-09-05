В Кремле не дают даже спросить о Суровикине
Вторник, 5 сентября 2023, 14:11
В Кремле не хотят ничего говорить о судьбе опального генерала Сергея Суровикина, даже не позволяют журналистам задать вопрос о нем.
Источник: "Meduza" со ссылкой на радиостанцию "Маяк"
Детали: Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не разрешил задать вопрос про генерала Суровикина.
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На брифинге журналистка AFP спросила Пескова: "Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?".
"Нет, нельзя", – ответил пресс-секретарь Путина.
Министр обороны Сергей Шойгу на брифинге 4 сентября тоже отказался отвечать на вопрос про генерала Сергея Суровикина.
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Предыстория:
- В январе 2023 года в Минобороны России сняли Сергея Суровикина с должности командующего объединенной группировки войск в Украине, на этот пост назначили начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, а Суровикин стал его заместителем.
- По информации разных СМИ, Суровикина задерживали после мятежа Евгения Пригожина в конце июня, но отпустили из-под стражи через несколько дней после гибели в авиакатастрофе главаря наемников группы "Вагнер".
- Суровикин, которого западные СМИ неоднократно связывали с Пригожиным, не появлялся на публике с момента обращения к "вагнеровцам" в ночь на 24 июня, в котором призвал их сложить оружие.
- Bloomberg также писал, что генерала в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждал, что Суровикина удерживают "в одном месте", но он не находится в тюрьме.