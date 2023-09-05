Во двор военкомата в Петербурге подбросили взрывчатку – росСМИ
Вторник, 5 сентября 2023, 13:56
Во дворе военкомата в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство с порохом.
Источник: Фонтанка
Детали: По информации СМИ, устройство взорвалось в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу возле военкомата в Невском районе.
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Шахта получила незначительные повреждения от взрыва. По предварительной информации, устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.
Место происшествия оцеплено.
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