Во двор военкомата в Петербурге подбросили взрывчатку – росСМИ

Во дворе военкомата в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство с порохом.

Источник: Фонтанка

Детали: По информации СМИ, устройство взорвалось в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу возле военкомата в Невском районе.

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Шахта получила незначительные повреждения от взрыва. По предварительной информации, устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

Место происшествия оцеплено.

фото Фонтанка