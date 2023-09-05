ВСУ уничтожили склад оккупантов на Донбассе
Вторник, 5 сентября 2023, 18:45
Украинские военные 5 сентября ликвидировали склад военного снаряжения россиян в Донецкой области.
Источник: Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил в Twitter
Дословно: "Около 14:30 Вооруженные силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов вблизи пгт Мироновский Донецкой области".
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‼️Близько 14:30 Збройні Сили України знищили склад військового спорядження окупантів поблизу смт Миронівський, Донецької області.— UA_StratCom (@StratCom_AFU) September 5, 2023
#уражено https://t.co/CsJBUm2lVw pic.twitter.com/A6RdxOymdg