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ВСУ уничтожили склад оккупантов на Донбассе

Евгений КизиловВторник, 5 сентября 2023, 18:45
ВСУ уничтожили склад оккупантов на Донбассе
скриншот видеозаписи уничтожения

Украинские военные 5 сентября ликвидировали склад военного снаряжения россиян в Донецкой области.

Источник: Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил в Twitter

Дословно: "Около 14:30 Вооруженные силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов вблизи пгт Мироновский Донецкой области".

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Темы: Вооруженные силыДонецкая областьвойна
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