Пригодность к военной службе: медицинские силы объяснили, почему внесли изменения в список болезней

Командование медицинских сил заявило, что изменения в Перечне болезней, которые определяют пригодность людей к военной службе, разрабатывали совместно с Минздравом на основе новейшей мировой практики по диагностике болезней, при этом консультировались с юристами, общественными организациями, военными и в конце концов согласовывали все это с родами и видами войск ВСУ.

Источник: представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко в комментарии АрмияИнформ

Детали: В КМС заявили, что решили дать разъяснения относительно нововведения, поскольку оно вызвало "оживленное обсуждение, часто неточные трактовки, искажение темы". В ведомстве также убеждены, что "здесь не обошлось без вмешательства российских подразделений ИПСО".

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Прямая речь Мирошниченко: "Изменилась мировая практика, в науке постоянно происходят изменения по диагностике тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и тому подобное.

Перечень болезней по сути не изменился по их количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и мы не можем от нее отклониться".

Детали: По его словам, эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все "максимально одинаково трактовали" положения о военно-врачебной экспертизе, и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе. В частности, Министерство здравоохранения выдало классификаторы, которых КМС придерживается.

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Мирониченко подчеркнул, что в Перечне болезней так и остались те болезни и те показатели, по которым военнослужащие признаются годными, ограниченно годными или непригодными к службе.

Он добавил, что мировые стандарты и мировые классификации "помогают нам идти в ногу со временем относительно определенных недостатков человека" − мол, если человек не имеет болезненных проявлений, то считается полноправным членом общества и может выполнять свой воинский долг.

"Мы этими изменениями вносим конкретику для наших врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положение о военно-врачебной экспертизе, и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о степени пригодности к военной службе", − заявил Мирошниченко.

По его словам, люди с хроническими и другими заболеваниями и до внесенных изменений служили в ВСУ на разных должностях − в частности, в подразделениях обеспечения, в учебных центрах, но "есть немало примеров, когда такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях".

Мирошниченко рассказал, что он, когда был начмедом воинской части, "неоднократно сталкивался с фактами", когда военные медики при обследовании здоровья военных на основе соответствующих нормативных актов делали вывод, что человек ограниченно пригодный.

Хотя человек был "соматически абсолютно здоров, анализы нормальные" и мог выполнять свои функциональные обязанности.

Тогда, по словам Мирошниченко, к нему такие военные приходили с жалобами, что на них "вешают клеймо" и уверяли, что они "чувствуют себя нормально", "являются полноправными членами общества" и соответственно могут "выполнять все задачи на службе без ограничений".

Представитель КМС отметил, что с 2014 года в Украине очень много военных именно этой категории, которые имеют "колоссальный боевой опыт", и КМС пытается "сохранить этих людей в армии, чтобы они этот колоссальный уникальный опыт передавали молодым воинам", если у этих людей "для этого хватает здоровья".

Он заверил, что в этом случае к каждому военному применяют индивидуальный подход.

По словам Мирошниченко, новые изменения касаются людей, которые имеют "заболевания, которые находятся в длительной ремиссии (3-5 лет), это подтверждается лабораторным исследованием, состояние здоровья военнослужащего нормальное, и он может выполнять обязанности".

По ним будут принимать постановление о годности по определенной учетно-военной специальности, чтобы командир понимал, на какую должность целесообразнее назначить военнослужащего, "учитывая текущее состояние его здоровья".

Мирошниченко подчеркнул, что военнослужащие, которые имеют определенные заболевания, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШВ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения.

В качестве примера он рассказал о мужчине, который имел "хронический вирусный гепатит, который никак себя не проявлял".

Прямая речь Мирошниченко: "Мужчина служил в ремонтной роте во время получения документов на прохождение медицинского осмотра ВВК и спрашивал меня: "Почему я не могу дальше выполнять свою работу, я этим занимаюсь уже 20 лет? Почему возникает вопрос о моей пригодности к дальнейшему прохождению службы? Я готов и могу качественно служить дальше несмотря на те диагнозы, которые мне установлены"".

Детали: Представитель КМС заявил, что "такие случаи не единичны".

В то же время, по его словам, некоторые лица часто манипулируют − имея определенные заболевания, считают, что имеют основания избежать службы по состоянию здоровья.

"Но, опять же, решение принимаются индивидуально на основании объективных данных состояния их здоровья", − подытожил Мирошниченко.

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