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ВСУ пытаются расширить клин возле Роботино, чтобы идти дальше – NYT

Татьяна ЛозовенкоСреда, 6 сентября 2023, 11:09
ВСУ пытаются расширить клин возле Роботино, чтобы идти дальше – NYT
скрин с карты deepstate

Украинские военные пытаются расширить плацдарм в районе поселка Роботино Запорожской области для дальнейшего продвижения на юг. 

Источник: The New York Times со ссылкой на военных аналитиков и мониторинговую группу Black Bird Group

Детали: По данным военных аналитиков, в последние дни украинская армия борется за прорыв российских позиций у села Вербово, примерно в шести милях (9,6 км) к востоку от села Роботино.

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Организация Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки и контент из социальных сетей, сообщила в понедельник, что украинские солдаты преодолели препятствия на пути к боевым позициям российской пехоты в окрестностях Вербового. 

Представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун ранее сообщал, что российские окопы и блиндажи, с которыми сейчас сталкиваются украинские военные под Вербовым, "не такие сильные", как на первой линии обороны. В то же время он добавил, что продвижение затрудняют минные поля. 

Военные аналитики, с которыми пообщалось издание, предполагают, что Россия, возможно, усилила свою оборону за пределами Роботино дополнительными войсками.

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Они отмечают, что наступление украинцев на восток до Вербового имеет целью расширить "дыру" в российской обороне. Это критически важно, поскольку "продвижение по узкому коридору может сделать войска уязвимыми к контратакам с флангов". Более широкий "проем" также позволит украинским войскам привлечь больше техники и личного состава для поддержки дальнейшего продвижения на юг.

 
скрин з карты deepstate

Стратегической целью этого наступления является город Токмак, который расположен примерно в 15 милях (более 24 км) к югу от Роботино. Чтобы достичь его, украинским войскам придется полностью прорвать оборону вокруг Вербового, а затем преодолеть дополнительные слои обороны.

Темы: Запорожская областьконтрнаступлениеВооруженные силывойна
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