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Кандидатура Умерова на должность министра обороны появилась в последний момент

Роман Романюк, Елена РощинаСреда, 6 сентября 2023, 12:22
Кандидатура Умерова на должность министра обороны появилась в последний момент
Рустем Умеров, фото "Украинской правды"

Бывшего главу Фонда госимущества Рустема Умерова начали рассматривать как кандидата на должность министра обороны недавно, этому поспособствовала его репутация и хорошие связи за рубежом.

Источник: статья "Украинской правды" "Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова"

Детали: Один из близких соратников президента не под запись рассказал, что кандидат на министра обороны появился очень быстро и "буквально дней 10 назад". 

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По его словам, Владимир Зеленский позвал Рустема Умерова – и тот "не смог отказаться". 

"Очевидно, что Умерова в команду ввел Ермак, но решение по МОУ – это решение президента. Ермака Рустем вполне устраивал в Фонде госимущества", – рассказал этот собеседник УП.

Умеров стал компромиссной кандидатурой, так как Зеленский видит в нем менеджера, прозападные активисты – человека с репутацией, Ермак – того, кто не заденет важных для него двух заместителей министра обороны.

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Формально Рустем Умеров пришел в политику как депутат партии Святослава Вакарчука "Голос", но по факту он является скорее представителем Меджлиса крымских татар. 

С Андреем Ермаком он познакомился в 2019 году, когда тот был еще помощником Владимира Зеленского, а не главой Офиса президента. 

"В августе 2019 года Андрей (Ермак – УП) был советником президента. Тогда разрабатывали план визита президента в Турцию, а у нас в Турции очень большая диаспора. Мы с тех времен начали работать, давали свой инсайд", – объяснял когда-то УП сам Умеров

28 февраля 2022 года Умеров был членом делегации на переговорах с россиянами в Беларуси, а когда переговоры перенесли в Стамбул, украинской команде ощутимо помогли связи Умерова с турецким истеблишментом, которые он получил еще во времена работы помощником Мустафы Джемилева.

По данным УП, Умеров лично знаком с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и имеет прямой контакт с его правой рукой Ибрагимом Калином.

Для Офиса президента Умеров полезен также своими связями с Саудовской Аравией. Он был одним из членов украинской делегации на недавней "мирной" встрече советников по безопасности в Джидде.

Поэтому решение назначить Умерова в Минобороны неожиданно только на первый взгляд. 

При этом с февраля по разным причинам были отвергнуты идеи назначить министром обороны руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Предыстория:

Читайте также: Рустем Умеров: На переговорах мы спрашивали россиян: где они видят нацистов? А они несли чушь про иностранные базы

Темы: Умеров РустемМинобороныкадрыЗеленский
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