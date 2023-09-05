Зеленский подал кандидатуру Умерова на министра обороны, Меджлис призвал поддержать ее

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить Рустема Умерова министром обороны Украины, Меджлис крымскотатарского народа призвал народных депутатов поддержать эту кандидатуру.

Источник: сайт Верховной Рады Украины и заявление Президиума Меджлиса крымскотатарского народа, обнародованное Рефатом Чубаровым

Детали: 5 сентября президент внес в парламент проект постановления о назначении Умерова на должность министра обороны (№10004). Перед этим Верховная Рада уволила с этой должности Алексея Резникова, который подал заявление об отставке по решению Зеленского.

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Меджлис отметил, что Рустем Умеров является одним из представителей коренного крымскотатарского народа, он родился в местах депортации крымскотатарского народа, однако вырос в родном Крыму, получил высшее образование и вступил в профессиональную деятельность в условиях независимого Украинского государства.

Дословно Меджлис: "Все этапы и успешные результаты профессиональной и политической деятельности Рустема Умерова, его человеческие качества и принципы, которые им разделяются, позволяют нам выразить поддержку предложения президента Украины Владимира Зеленского и призвать народных депутатов Украины принять решение о назначении Рустема Умерова министром обороны Украины".

Заявление президиума Меджлиса крымскотатарского народа относительно кандидатуры Рустема Умерова на должность министра обороны Facebook Рефата Чубарова

Справка: Министра обороны назначает Верховная Рада по представлению президента Украины.

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Отставка Резникова произошла после ряда скандалов вокруг государственных закупок для войска, в частности яиц и курток. Резников отрицает, что закупки происходили по завышенным ценам.

На должность министра обороны вместо Резникова планируют уже на этой неделе назначить Рустема Умерова, который до этого год возглавлял Фонд государственного имущества.

Верховная Рада 5 сентября уволила Умерова с должности главы ФГИ.

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