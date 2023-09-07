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Против сына Байдена в США готовят новые обвинения против сына Байдена

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 10:43

Сыну президента США Джо Байдена Хантеру Байдену до конца августа планируют объявить новые обвинения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press

Детали: Федеральные прокуроры ожидают, что так называемое большое жюри объявит обвинения до конца сентября, согласно документам, поданным в суд 6 сентября.

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Документы подали по делу о хранении оружия, в котором Байдена-младшего обвиняют во владении огнестрельным оружием тогда, когда он употреблял наркотики. Также в отношении Хантера Байдена вели следствие в связи с его бизнес-деятельностью.

Адвокаты Хантера Байдена настаивают, что прокуроры не могут выдвигать новые обвинения по делу об огнестрельном оружии согласно соглашению, достигнутому сторонами, потому что Байден его придерживался. В соглашении есть пункт об иммунитете от федеральных преследований за другие потенциальные преступления.

Однако прокуроры заявили, что соглашение уже не может считаться действительным, как и остальные соглашения о признании вины, по которому Хантер Байден должен был признать вину в мелких налоговых нарушениях.

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Параллельно республиканцы в Палате представителей готовятся исследовать основания для импичмента президента Байдена из-за того, что он якобы играл роль в предпринимательской деятельности сына, когда был вице-президентом США.

С тех пор как республиканцы в январе получили контроль над Палатой представителей, в отношении младшего Байдена ведут конгрессовые расследования, и депутаты собрали тысячи страниц относительно финансов членов семьи Байденов, подавая запросы в госведомства. Три комитета Палаты представителей ведут одновременно несколько расследований, связанных с Джо Байденом и Хантером Байденом. Хотя республиканцы надеялись доказать связи между финансовыми делами Байдена-младшего и его отцом, они пока не нашли доказательств, что президент тогда прямо участвовал в его делах.

В июне Хантеру Байдену предъявили обвинение в том, что он не уплатил более 100 тысяч долларов налога с дохода в 1,5 млн в 2017 и 2018 годах. Ожидалось, что он в июле признает вину по соглашению с прокурорами, и прокуроры будут просить два года испытательного срока. Однако дело рассыпалось после слушаний, когда судья выразила предостережения относительно специфики дела и своей роли в процессе.

Если прокуроры выдвинут новые обвинения по владению оружием, они могут столкнуться с обжалованиями. Так, федеральный апелляционный суд в Луизиане недавно вынес решение против запрета на владение оружием лицами, употребляющими наркотики, ссылаясь на решение Верховного суда США от 2022 года.

Напомним, Белый дом создал оперативный штаб из двух десятков юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью для реагирования на вероятный запрос республиканцев по импичменту президента Джо Байдена.

Темы: БайденСША
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