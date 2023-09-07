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Проти сина Байдена у США готують нові звинувачення

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 10:43

Сину президента США Джо Байдена Гантеру Байдену до кінця серпня планують оголосити нові звинувачення. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Associated Press

Деталі: Федеральні прокурори очікують, що так зване велике журі оголосить звинувачення до кінця вересня, згідно з документами, поданими до суду 6 вересня. 

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Документи подали у справі щодо зберігання зброї, в якій Байдена-молодшого звинувачують у володінні вогнепальною зброєю тоді, коли він вживав наркотики. Також щодо Гантера Байдена вели слідство у зв’язку з його бізнес-діяльністю. 

Адвокати Гантера Байдена наполягають, що прокурори не можуть висувати нові звинувачення у справі про вогнепальну зброю згідно з угодою, досягнутою сторонами, тому що Байден її дотримувався. В угоді є пункт про імунітет від федеральних переслідувань за інші потенційні злочини. 

Проте прокурори заявили, що угода вже не може вважатися дійсною, як і решта угоди про визнання провини, за якою Гантер Байден мав визнати провину у дрібних податкових порушеннях. 

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Паралельно республіканці у Палаті представників готуються дослідити підстави для імпічменту президента Байдена через те, що він нібито відігравав роль у підприємницькій діяльності сина, коли був віцепрезидентом США. 

Відколи республіканці у січні отримали контроль над Палатою представників, щодо молодшого Байдена ведуть конгресові розслідування і депутати зібрали тисячі сторінок щодо фінансів членів родини Байденів, подаючи запити до держвідомств. Три комітети Палати представників ведуть одночасно кілька розслідувань, пов’язаних з Джо Байденом і Гантером Байденом. Хоча республіканці сподівалися довести зв’язки між фінансовими справами Байдена-молодшого і його батьком, вони поки не знайшли доказів, що президент тоді прямо брав участь у його справах. 

У червні Гантеру Байдену висунули звинувачення у тому, що він не сплатив понад 100 тисяч доларів податку з доходу у 1,5 млн у 2017 та 2018 роках. Очікувалося, що він у липні визнає провину за угодою з прокурорами, і прокурори проситимуть два роки випробувального терміну. Проте справа розсипалася після слухань, коли суддя Меріеллен Норейка висловила застереження щодо специфіки справи і своєї ролі у процесі.

Якщо прокурори висунуть нові звинувачення щодо володіння зброї, вони можуть зіткнутися з оскарженнями. Так, федеральний апеляційний суд у Луїзіані нещодавно виніс рішення проти заборони на володіння зброєю особами, які вживають наркотики, посилаючись на рішення Верховного суду США від 2022 року.  

Нагадаємо, Білий дім створив оперативний штаб з двох десятків юристів, помічників законодавців і співробітників зі зв'язків з громадськістю для реагування на ймовірний запит республіканців щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Теми: БайденСША
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