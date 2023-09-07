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Зеленский представил Умерова: призвал усилить доверие к МОУ и диджитализироваться

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 12:44
Зеленский представил Умерова: призвал усилить доверие к МОУ и диджитализироваться
фото ОП

Президент Владимир Зеленский представил коллективу МОУ нового министра обороны Рустема Умерова и очертил задачи, которые стоят перед ним сейчас.

Источник: главы государства в соцсетях

Детали: По словам Зеленского, необходима новая субъектность Министерства обороны. Это ведомство, которое отвечает за координацию всего сектора обороны.

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Президент призвал к максимальному отходу от бюрократии и реальной диджитализации работы МОУ.

Прямая речь: "Украинский воин - это ключевой приоритет сил обороны. Если для блага и прочности воина нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными.

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Это касается всего, от бюрократических процедур, которые отнимают время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска.

Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди - это не расходный материал. Их время и силы - это ценность государства.

Силы обороны Украины имеют самый большой в мире опыт успешной защиты в современной войне. Все, что дает такую защиту, должно работать на каждого украинского воина, на наше государство в целом и на безопасность наших партнеров. Этим нужно заниматься. Целенаправленно. Это касается всего, от тренировки воинов до медицинского обеспечения бригад, от обеспечения боя до коммуникации с родными наших воинов".

Детали: Зеленский также призвал к эффективным реформам в министерстве для укрепления доверия со стороны общества.

Прямая речь: "Доверия к решениям, которые принимаются, доверия к закупкам, которые проводятся, доверия к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины.

Уверен, что Рустем Умеров способен это обеспечить".

Что предшествовало: 6 сентября Верховная Рада одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны. Накануне с этой должности по собственному заявлению уволили Алексея Резникова.

По словам Умерова, среди первоочередных планов Минобороны - аудит всех направлений и украинское оборонное производство.

Новоназначенный министр обороны заявил также о планах ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Знать больше: Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова

Темы: МинобороныЗеленскийУмеров Рустем
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