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Санкции против киберпреступников из России ввели США и Британия

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 17:34
Санкции против киберпреступников из России ввели США и Британия
фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки в сотрудничестве с Великобританией 7 сентября ввели санкции против одиннадцати человек, которые входят в состав российской киберпреступной группировки Trickbot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу американского Минфина

Детали: Сообщается, что в санкционный список попали администраторы, менеджеры, разработчики и программисты, которые оказывали материальную помощь группе Trickbot в ее деятельности.

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По данным Минфина США, группа Trickbot имеет связи с российскими спецслужбами и атаковала правительственные учреждения США и американские компании, в частности больницы.

Во время пандемии COVID-19 группа Trickbot осуществляла атаки на объекты критической инфраструктуры и поставщиков медицинских услуг в Соединенных Штатах.

Троянский вирус Trickbot эволюционировал из вируса Dyre. Киберпреступники их использовали с целью похищения финансовых данных.

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Троян Trickbot заразил миллионы компьютеров по всему миру, в том числе компьютеры американских компаний и частных лиц.

С тех пор он превратился в набор вредоносного программного обеспечения, который предоставляет группе Trickbot возможность осуществлять разнообразные злонамеренные кибератаки, в том числе с требованиями выкупа.

В разгар пандемии COVID-19 в 2020 году группа Trickbot запустила волну программ-вымогателей, направленных против больниц и других медицинских центров по всей территории США. Члены группировки Trickbot публично злорадствовали тому, с какой легкостью они выбрали медицинские учреждения мишенью для атак и с какой скоростью им были выплачены выкупы.

В санкционный список вошли 11 человек. Минфин США также указал, какие функции эти лица выполняли в кибергруппировке Trickbot.

Теперь все имущество и/или имущественные доли этих лиц на территории США должны быть заблокированы.

Кроме того, лица, осуществляющие определенные операции с людьми из санкционного списка, могут сами в него попасть.

Любое иностранное финансовое учреждение, которое сознательно способствует транзакциям или предоставляет финансовые услуги любым физическим или юридическим лицам, включенным в перечень, может быть подвергнуто американским санкциям.

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Темы: кибербезопасностьсанкцииСШАРосcия
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